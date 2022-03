Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 marzo/ Positività 12.5%, +14 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 19 marzo. Nelle prossime ore verranno ufficializzati i colori per la prossima settimana, e in Lombardia non ci saranno sorprese. Nonostante il rialzo dei casi degli ultimi quindici giorni, ci sarà ancora il “bianco” a fare da padrone, con le restrizioni che saranno quindi al minimo.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 marzo/ Positività 15.5%, +7 ricoveri

Del resto, anche se la curva si è improvvisamente rialzata, non vi sono segnali preoccupanti, a cominciare dai ricoveri ospedalieri, che stando al bollettino di ieri sono 58 in terapia intensiva, dato esattamente uguale a ieri, e altri 858 in area medica, per una crescita di 14 allettati. I contagi emersi ieri sono invece stati 8.555 a fronte di 68.151 test anti covid sia antigenici rapidi quanto molecolari (positività 12.5%), mentre, il numero di morti è stato ieri pari a 26, per un bilancio aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 39.026 vittime per coronavirus. Infine uno sguardo alla provincia di Milano, dove i contagi emersi ieri sono stati in totale 2.893.

Ucraina, rischio epidemie morbillo e poliomielite/ Ma salta anche sorveglianza Covid

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 MARZO: CHIUSA LA T.I. DEL PADIGLIONE ROSSINI

In Lombardia quindi i contagi sono tornati leggermente a salire, così come nel resto d’Italia, ma la situazione è senza dubbio sotto controllo e soprattutto, gli ospedali stanno affrontando i nuovi contagi non in emergenza. A conferma di una situazione tutto sommato serena, la chiusura annunciata ieri del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano allestito presso il Padiglione Rossini. Dopo ben 618 giorni, praticamente due anni esatti, la struttura, che aveva iniziato ad accogliere i pazienti pochi mesi prima la seconda andata, è stata chiusa, si spera definitivamente, con tanto di foto ricordo di medici e infermieri che vi hanno lavorati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 MARZO/ +76.250 casi 165 morti: dati Ministero Salute

Un evento che è stato immortalato e pubblicato sulla propria pagina Instagram dal governatore Attilio Fontana, che ha scritto: “Oggi (ieri ndr) si celebra la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Coronavirus. Una preghiera per chi non c’è più, una abbraccio sincero a tutti coloro che hanno perso i loro cari e un grande ringraziamento a tutto il personale sanitario che ha salvato decine di migliaia di vite”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA