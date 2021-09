Bollettino Coronavirus Lombardia dati 19 settembre/ Quasi 34mila morti Covid dal 2020

Il bollettino Coronavirus Lombardia torna a palesarsi anche oggi, domenica 19 settembre 2021. Attraverso i dati diramati dal Ministero della Salute sarà infatti possibile ricostruire la situazione relativa all’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, a partire dai nuovi contagi rilevati e dalla pressione esercitata sul tessuto nosocomiale locale, che per adesso, fortunatamente, si attesta su livelli non preoccupanti.

Bollettino Coronavirus Italia 19 settembre/ Dati Min. Salute: positività all'1,3%

Intanto, volgendo lo sguardo alle statistiche risalenti alla giornata di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 764 nuovi casi positivi, a fronte di quasi 75mila tamponi processati. Purtroppo sono stati annotati anche altri due decessi a causa del virus, che hanno portato il totale a 33.981 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Passando al dato inerente agli ospedali, vi sono 57 pazienti in terapia intensiva e 438 pazienti negli altri reparti Covid, mentre sono 10.877 i soggetti in isolamento domiciliare. Buone notizie sul fronte guariti, +467 rispetto a venerdì, mentre gli attualmente positivi sono 11.372.

"Obbligo vaccinale non fermerà diffusione Covid"/ Ladapo (UCLA) "Cambiamo strategia"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 19 SETTEMBRE: I NON VACCINATI NEL MONDO DELLA SANITÀ

In attesa di scoprire i dati relativi al nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, facciamo un riepilogo sui vaccinati sul territorio regionale tra i sanitari. A metà mese, in particolare, non risultavano vaccinati 6.621 appartenenti al personale della sanità, pubblica e privata, su un totale di circa 300mila persone. Oltre 4mila, però, va specificato, sono pensionati oppure persone che non lavorano a stretto contatto con il pubblico.

Dal Pirellone, insomma, non filtra particolare preoccupazione in merito a questo quadro, mentre, stando a quanto filtra dai vertici amministrativi, sarebbe in corso la procedura per arrivare alla sospensione delle persone, non prima di un avviso all’interessato e al datore di lavoro e di una doppia “raccomandazione”, da parte di Ats, a procedere con il vaccino. In questo preciso momento, risultano essere stati sospesi 299 non vaccinati contro il Coronavirus in tutta la Regione, mentre sono circa 50 quelli esonerati dal vaccino per motivazioni strettamente connesse alla salute. Fra color che son sospesi, più dettagliatamente, figurano 200 infermieri e all’incirca una ventina di medici.

Origine Covid, nuova ipotesi: salto da più specie animali/ "Ci sono due linee virali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA