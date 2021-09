Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 settembre/ +2 in T.I., 0.8% la positività

Ancora qualche ora poi scopriremo il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, sabato 18 settembre 2021. La regione governata da Attilio Fontana si appresta a vivere un’altra settimana in zona bianca, un risultato importante ottenuto grazie ad una campagna di vaccinazione praticamente perfetta dopo un inizio diesel. Il bollettino di ieri, a riguardo, comunicava solo 360 contagiati su 40.119 test analizzati fra antigenici e molecolari, con il tasso di positività che è stato dello 0.8 per cento, quindi di nuovo sotto l’1% dopo qualche giorno.

Negli ospedali lombardi, invece, troviamo al momento 59 pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 2 unità rispetto a 48 ore fa, mentre in area medica c’è stata una diminuzione di 10 pazienti, per un computo aggiornato di pazienti covid pari a 427. Infine, per quanto riguarda la “distribuzione” del virus, si segnalano 85 contagi a Milano fra città e provincia, e altri 97 a Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 SETTEMBRE: GLI EFFETTI DELLA DAD SUI BAMBINI

In attesa del nuovo bollettino, sono interessanti i risultati di una ricerca condotta dalla sezione Lombardia della Società italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp Lombardia) condotta su più di 3.000 bambini durante il periodo del lockdown: “Il quadro che emerge dai risultati 2021 mette in evidenza alcuni dati fonte di preoccupazione. In particolare alimentazione e sonno continuano ad essere messi a dura prova”, sono le parole di Marina Picca, presidente Sicupp Lombardia, coordinatrice scientifica del progetto.

Chiara Bove, Università Bicocca, ha aggiunto: “I genitori hanno riferito che prima del lockdown dell’aprile 2021 oltre l’80% dei bambini della scuola dell’infanzia e il 95% dei bambini della scuola primaria erano contenti di andare a scuola. La nuova chiusura scolastica dell’aprile 2021 e il relativo ritorno alla dad sono stati accolti, come era facile da prevedere, con tristezza nel 55.1% dei piccoli e nel 64.8% dei grandi. Dato in controtendenza rispetto allo stereotipo mediatico che a volte dipinge i bambini felici perché la scuola è chiusa”.



