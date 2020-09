Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 19 settembre: stabili le terapie intensive

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati rilevati 224 nuovi infettati, di cui 40 debolmente positivi e 6 individuati a seguito di test sierologici. In calo, invece, il numero di tamponi processati: 16.828 per un totale di 1.906.689 da inizio emergenza sanitaria. +129 i pazienti guariti-dimessi, totale di 78.369, mentre purtroppo bisogna registrare 2 nuovi morti per Covid-19, bilancio di 16.908 vittime. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (32), +12 ricoverati negli altri reparti Covid (284).

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per Provincia: +81 provincia di Milano, +15 provincia di Bergamo, +22 provincia di Brescia, +7 provincia di Como, +5 provincia di Cremona, +4 provincia di Lecco, +1 provincia di Lodi, +11 provincia di Mantova, +17 provincia di Monza e Brianza, +32 provincia di Pavia, +1 provincia di Sondrio e +15 provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, c’è da registrare l’annuncio dell’assessore Giulio Gallera. Il titolare del Welfare ha fatto il punto della situazione sui tamponi rapidi per gli studenti: «Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una rete capillare di punti d’accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta». Gallera ha poi aggiunto: «Si tratta di un impegno straordinario, senza precedenti, che si pone l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico rispettando l’equilibrio fra l’attività didattica e la sicurezza sanitaria. Per le altre fasce della popolazione i tamponi continueranno a essere eseguiti su prenotazione negli orari e nei luoghi definiti dalle Ats», riporta Il Giorno.

