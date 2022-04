Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 aprile/ Positività 12.6%, +8 ricoverati

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, sabato 2 aprile 2022. La regione, come il resto della nostra penisola, sta vivendo queste prime ore dopo lo stato di emergenza, una sorta di “the day after tomorrow” alla luce della pandemia che da più di due anni ha stretto in una morsa il nostro Paese così come il resto del mondo. E i numeri, nonostante siano venute meno alcune misure restrittive, continuato ad essere alti, visto che il bollettino di ieri ha comunicato altri 9.053 contagi su 71.522 tamponi analizzati, per un tasso di positività sempre al di sopra del 10 per cento, per l’esattezza 12.6 per cento.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 aprile/ +91 ricoveri, positivamente 14.4%

Negli ospedali lombardi vi sono 42 pazienti in terapia intensiva, un numero che rispetto al precedente report è aumentato di una sola unità, e altri 1.070 in area medica, per una crescita di 30 allettati. Infine uno sguardo al dato più triste, quello dei morti da covid, ieri altri 7 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 39.268.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 1 APRILE/ +74.350 casi 154 morti: dati Ministero Salute

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 APRILE: I SALUTI A GUIDO BERTOLASO

E con la chiusura dello stato di emergenza, la regione Lombardia ha voluto ringraziare Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile nonché consulente della campagna vaccinale lombarda. Il governatore Attilio Fontana, attraverso la propria pagina Facebook, ha fatto sapere: “Desidero ringraziare, anche a nome di tutti i lombardi, Guido Bertolaso” ricordando che “oggi (ieri ndr), con la fine dello ‘stato di emergenza’, cessa il suo incarico di coordinatore della campagna vaccinale”. Poi Fontana ha aggiunto: “Come lui stesso mi ha confermato a più riprese il suo impegno per i lombardi non verrà mai meno, così come immutato rimane il suo ruolo di consulente del presidente”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 APRILE/ +7 decessi, +31 ricoverati

Il governatore ha concluso: “Grazie Guido per la competenza e l’impegno che hai fin qui dedicato alla nostra Lombardia. Credo che se si mantiene un po’ di attenzione non sia necessario avere ulteriori restrizioni”. In vista del futuro prossimo Fontana ha concluso: “È chiaro non bisogna lasciarsi prendere da troppo entusiasmo, anche se penso che questo aumento” dei contagi “sia destinato entro breve a finire, ad abbassarsi notevolmente, come dicono diversi scienziati”.

🔴 A fronte di 71.522 tamponi effettuati, sono 9.053 i nuovi positivi (12,6%).

📉 Consulta online la piattaforma con i dati quotidianamente aggiornati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Regione Lombardia.

➡️ https://t.co/eR0PI6N6JG pic.twitter.com/HmZXtawZ0v — Regione Lombardia (@RegLombardia) April 1, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA