Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 luglio/ Meno di 50 pazienti in T.I.

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 2 luglio 2021, è atteso a ore, indicativamente dopo le 17:30 di questa sera. Sarà il classico appuntamento con tutti i numeri della pandemia, a cominciare dai nuovi contagi emersi, che stando al bollettino di ieri sono stati 136. I tamponi processati in regione sono invece stati 35.845, per un indice di positività, il rapporto fra i test totali e quelli positivi al covid, pari allo 0.3%, sempre stabile.

Bollettino vaccini covid oggi 2 luglio/ 19 milioni di immunizzati, 35.3% del totale

La regione ha purtroppo comunicato altri morti, ieri 2 nuovi decessi, in linea con il dato di 48 ore fa, ma fa sorridere la situazione negli ospedali, dove continua il calo di posti letto: in terapia intensiva troviamo al momento 49 pazienti gravi (giù di 2 unità), mentre in degenza normale, il dato è di 201 ricoverati, per una decrescita di altre 17 unità rispetto all’ultima comunicazione. Infine, a livello di province, si segnalano 42 contagi emersi a Milano fra la città e la zona limitrofa.

Matteo Bassetti/ "Variante Delta? Non terrorizziamo gli italiani"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 LUGLIO: LETIZIA MORATTI SULLA VARIANTE DELTA

Numeri sempre positivi ma la Variante Delta non sta facendo dormire sonni tranquilli alle autorità, e i casi legati all’indiana si stanno moltiplicando in tutta Italia, Lombardia compresa: “A giugno la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10% – ha spiegato la vicepresidente della regione, Letizia Moratti, assessore al welfare – un dato in crescita negli ultimi giorni del mese”. L’ex ministra ha aggiunto: “Stiamo assistendo allo switch tra le varianti Alpha e Delta e quest’ultima dovrebbe diventare prevalente nel prossimo mese”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 LUGLIO/ +149 casi, ricoveri in ribasso

La direzione welfare ha poi ribadito tramite una nota che: “Nel solo mese di giugno la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili. Una percentuale cresciuta molto negli ultimi giorni del mese, pur nel contesto di una costante diminuzione dei positivi al Covid, poiché stiamo assistendo allo switch tra le varianti Alpha e Delta”. Viene specificato che: “A partire da gennaio e fino a ieri mercoledì 30 giugno – spiega la Direzione – in Lombardia sono state eseguite 18.038 genotipizzazioni per 16.231 pazienti. Complessivamente i pazienti per cui è stata identificata la variante Delta sono stati 228, pari all’1,4% dei pazienti sottoposti a genotipizzazione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA