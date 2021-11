Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 novembre/ In T.I. 45 casi, positività 0.6%

La regione Lombardia continua il suo momento di tranquillità, con pochi casi di covid, ospedali tutt’altro che intasati, e decessi sempre al di sotto della soglia psicologica di 10. Numeri che verranno confermati quasi sicuramente dal bollettino coronavirus di oggi, martedì 2 novembre 2021, e che sono stati evidenziati per l’ennesima volta negli ultimi mesi, anche nel report emesso ieri. I contagi, visto che di lunedì storicamente i dati ufficiali sono molto “bassi”, sono stati solamente 186 a fronte di 29.319 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato invece pari allo 0.6 per cento (solo 0.1 punti percentuali rispetto a due giorni fa), mentre il dato più triste, quello relativo ai decessi per covid, ha segnato ieri quota 3, per un totale di 34.162 da quando è scoppiata la pandemia. Negli ospedali situazione tranquilla, visto che i casi più gravi, i ricoverati in terapia intensiva, sono ad oggi in totale 45 dato esattamente identico al precedente bollettino, mentre in area medica il numero segnala quota 288, in diminuzione di 6 allettati. Infine segnaliamo i 159 nuovi casi registrati a Milano fra città e provincia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

I contagi stanno aumentando in Lombardia, anche se non in maniera preoccupante come in altre regioni, ma secondo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e membro della task force anti covid lombardo, è in corso un colpo di coda del covid: “con piccoli incrementi, non pesantissimi, dei casi – le parole rilasciate ieri all’Adnkronos – ma credo che l’approccio italiano prudente, fatto di misure di precauzione e vaccinazioni, sembra stia pagando”. Secondo Pregliasco non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato ma piuttosto: “Potrebbero esserci delle micro-zone rosse chirurgiche a seguito dell’aumento dei contagi di Covid-19, ma ipotesi di lockdown credo siano una extrema ratio remota”.

E in vista del futuro prossimo, il virologo si dice “confidente che se non emergeranno nuove pericolose varianti e rimaniamo prudenti, con la responsabilità di tutti, si possa ‘scavallare’ il prossimo inverno che spero sia l’ultima battaglia. Poi ci sarà una convivenza col virus. Ma gli scenari passati – ha osservato ancora il virologo – non sono sicuramente riproponibili, grazie a una serie di fattori, primi fra tutti la campagna di vaccinazione e l’atteggiamento di prudenza fin qui adottato. Basti pensare che anche in Inghilterra dove i dati sono altissimi la proporzione dei morti è estremamente più bassa rispetto al passato: questo ci fa ben sperare che si riesca ad assistere le persone che si ammalano senza stressare il servizio sanitari nazionale”.



