Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 settembre/ Positività all’1.3%, +7 ricoveri

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 2 settembre 2021, sarà comunicato in serata. Scopriremo fra poche ore come sarà evoluta la curva pandemica nella regione Lombardia, che sta reggendo i colpi della quarta ondata. I numeri sono stati fino ad oggi contenuti e anche il bollettino di ieri ha confermato questo trend: i contagiati sono stati infatti 688 a fronte di 50.244 processati fra antigenici e molecolari.

Bene il tasso di positività, leggermente inferiore rispetto a quello di 24 ore fa e oggi all’1.3%, mentre per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva il dato si sta mantenendo ormai stabile da un paio di mesi a questa parte, con 46 ricoverati gravi (+ 1 rispetto a ieri). Situazione simile in area medica, dove invece i pazienti in totale sono 359, più sei rispetto alla precedente comunicazione. Sei sono invece i morti comunicati ieri, mentre a livello provinciale si segnalano 238 contagiati fra Milano e zone limitrofe, quindi 83 a Brescia e 70 a Monza e Brianza. Intanto la Lombardia si mostra ancora una volta all’avanguardia nella lotta al covid e per prima permette la possibilità ai propri cittadini di effettuare il tampone molecolare nelle farmacie.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 SETTEMBRE: TAMPONI MOLECOLARI ANCHE NELLE FARMACIE

Ad annunciarlo è stato nella serata di ieri la Federfarma regionale dopo aver stretto un accordo con Federlab Italia: “In base a quanto stabilito dal protocollo – fanno sapere dall’associazione – l’associazione dei laboratoristi garantirà alle farmacie di Federfarma Lombardia la disponibilità della propria rete di strutture di sorveglianza integrata covid, fornendo tutto il materiale necessario per l’esecuzione dei prelievi. Il materiale sarà poi ritirato da Federlab per essere sottoposto ad analisi nei laboratori dell’associazione”.

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia aggiunge: “Si aggiunge una nuova tessera al mosaico della farmacia dei servizi, riconfermando l’importante ruolo sanitario svolto dal farmacista di comunità. Questo accordo ci permetterà di offrire una gamma di prestazioni diagnostiche sempre più ampia: ancora una volta siamo al fianco dei cittadini, per rispondere alle loro diverse esigenze di salute. Mettendo a fattore comune la facile accessibilità delle farmacie territoriali e la capacità analitica di una grande rete di laboratori, potremo garantire un servizio professionale, rapido ed efficiente, nell’interesse dei nostri pazienti”.



