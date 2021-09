Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 settembre/ Positività 1.3%, calo nelle T.I.

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 1 settembre 2021. Come ormai siamo abituati dal febbraio 2020, anche questa sera, dopo le ore 17:30, andremo ad analizzare la curva dei contagi in Lombardia, regione che sta decisamente “tenendo” in questa quarta ondata grazie ad una vaccinazione di massa della popolazione locale. Il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza positiva, visto che i contagi emersi sono stati 723 su 52.393 tamponi processati fra antigenici e molecolari (tasso di positività 1.3%)

Bene anche il numero delle vittime per covid in Lombardia, che continua ad essere contenuto, ieri “solo” 2, per un totale da inizio pandemia pari a 33.917 morti. Negli ospedali i ricoveri stanno continuando ad aumentare ma senza incidere più di troppo sul lavoro del personale sanitario, tenendo conto che in terapia intensiva vi sono al momento 45 pazienti (-3 rispetto a ieri), e altri 353 in degenza normale (dato cresciuto di 12 unità). Infine segnaliamo 238 nuovi contagi a Milano fra metropoli e provincia, altri 112 in quel di Brescia, e infine 56 a Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 SETTEMBRE: LE PAROLE DELLA MORATTI

Ancora una volta i dati del nuovo bollettino coronavirus Lombardia sono tutto sommato positivi, e ben al di sotto della media nazionale dove il quadro è invece un po’ più preoccupante. La regione più falcidiata dal covid per tutto il 2020 e prima parte del 2021, è riuscita a cambiare marcia grazie ad una campagna di vaccinazione di massa condotta in maniera certosina e che ha permesso di toccare livelli di vaccinati record.

Proprio nella giornata di ieri, attraverso la sua pagina Twitter, l’assessore al welfare della regione, vicepresidente Letizia Moratti, ha scritto: “L’83% della popolazione lombarda con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75% ha completato il ciclo, l’85% ha aderito”. Quindi, volgendo lo sguardo al futuro, la Moratti ha aggiunto e concluso: “I numeri della campagna vaccinale di Regione Lombardia ci spingono a guardare con cauto ottimismo alla ripresa delle attività e della scuola”.

