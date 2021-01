Bollettino Coronavirus Lombardia dati 20 gennaio/ Presentato ricorso Tar zona rossa

Si inaugura il terzo giorno della settimana e, come in tutto il Paese, anche in Lombardia è tempo di focalizzare l’attenzione sui nuovi dati relativi alla pandemia: un’operazione che sarà possibile effettuare tra le 17 e le 18 di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, per mezzo del bollettino Coronavirus regionale, che renderà di dominio pubblico le statistiche inerenti all’andamento epidemiologico in quella che, alla data odierna, rimane la regione più bersagliata dal Covid-19. Per quanto concerne le statistiche di martedì, sono stati 930 i nuovi positivi rilevati, a fronte di 24.129 tamponi effettuati. Sul fronte dei morti si sono registrati 57 nuovi decessi (in crescita rispetto a lunedì, quando erano stati 45). Positiva anche la situazione riguardante i ricoveri negli ospedali, con 24 posti letto occupati in meno nei reparti di terapia intensiva (ieri il saldo era stato negativo di 3), per un totale di 425 persone gravi ricoverate. Nei reparti di degenza normale, invece, i ricoveri sono aumentati di 66 unità, per un totale di 3.619. Infine, bene anche il dato relativo ai guariti/dimessi (976).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: PRESENTATO IL RICORSO AL TAR CONTRO LA ZONA ROSSA

Come preannunciato, la Lombardia ha presentato ricorso al Tar contro le restrizioni decretate dal ministero della Salute, che ha inserito in zona rossa la regione. A confermarlo è stato il governatore, Attilio Fontana, nell’ambito del consiglio regionale, nel quale ha ribadito come l’assegnazione dell’area più ad alto rischio alla Lombardia rappresenti un ostacolo “fortemente e ingiustamente penalizzante”. Fontana ha poi affermato: “Abbiamo chiesto al ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. È oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio”. La Giunta lombarda contesta soprattutto la grande considerazione riservata all’indice Rt, “parametro strutturalmente in ritardo e non è accettabile, visto che ci sono regioni che hanno 360 di incidenza e sono in zona arancione e regioni, come la Lombardia, che hanno un’incidenza di 130 e sono in zona rossa”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 19 GENNAIO





