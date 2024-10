Tornano le mascherine negli ospedali a contrasto del covid. Come riferito dal portale di RaiNews, alcuni nosocomi italiani hanno deciso di reintrodurre il dispositivo di protezione individuale contro il coronavirus che abbiamo utilizzato a lungo nella prima fase della pandemia, quindi nel biennio 2020-2021. A reintrodurlo è stato in particolare l’ospedale di Brescia alla luce dei contagi in rialzo negli ultimi tempi.

Giulio Gallera: "Covid? In Lombardia metà dei casi di tutta Italia"/ "Più contagi ma meno morti"

E’ stato così ripristinato l’obbligo di dispositivi di protezione Fp2 per tutti coloro che si recheranno nell’ospedale di Brescia, quindi visitatori, utenti, accompagnatori e caregiver. Stando a quanto afferma Federsanità Anci, non si tratta comunque di un caso isolato visto che molti ospedali stanno decidendo di reintrodurre le mascherine anti covid, ad esempio nella regione Campania, alla luce proprio dei contagi che, con l’arrivo dei primi freddi, si sono rialzati come da prassi.

Vaccino Covid, Germania: 1 persona su 6 lamenta effetti collaterali/ 58% lo ritiene un trattamento inefficace

COVID, TORNANO LE MASCHERINE NEGLI OSPEDALI: OBBLIGO SCADUTO L’1 LUGLIO

L’obbligo di utilizzare le mascherine negli ospedali era caduto definitivamente lo scorso 1 luglio 2024, ma il ministero della salute aveva diffuso una circolare attraverso cui si lasciava la scelta di utilizzare o meno le mascherine alle direzioni degli ospedali, in base appunto ad eventuali contagi e alla diffusione del virus nell’area interessata, nonché tenendo conto anche dei pazienti trattati e dei visitatori presenti.

Numerosi gli addetti ai lavori che hanno commentato la notizia, come ad esempio il noto Massimo Andreoni dell’università di Roma Tor Vergata, secondo cui la scelta dell’ospedale Civile di Brescia è una cosa “giusta”, tenendo conto della presenza di soggetti fragili e con lo scopo di mantenere la circolazione del virus ridotta. Semaforo verde quindi dell’esperto, che ha ricordato che in questo periodo dell’anno circolano più virus respiratori, non soltanto il covid ma anche influenza e molti altri, di conseguenza, essendo l’ospedale una zona con concentrazione di popolazione ad alto rischio, è meglio prevenire. Di tutt’altor parere è Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, da tempo contrario ai dispositivi di protezione individuale.

Commissione Covid al via: ok regolamento, pronte audizioni/ Legale parenti vittime: "Vogliono screditarci"

COVID, TORNANO LE MASCHERINE, D’ACCORDO IL PROF PREGLIASCO

Per lo stesso camice bianco ligure si tratta di una misura assurda, spiegando che gli ospedali non devono essere prigionieri delle misure anti covid, così come ad esempio dei tamponi che in alcuni casi vengono ancora chiesti prima di fare gli esami. Bassetti ha sottolineato che sono numerosi i centri che applicano queste misure che rappresentano un retaggio del periodo di lockdown.

Sul caso delle mascherine anti covid all’ospedale di Brescia infine il pensiero del dottor Pregliasco, noto virologo della Statale di Milano, che si è detto d’accordo con la scelta del nosocomio lombardo, sottolineando che è giusto che siano i direttori sanitari a dover prendere determinate decisioni, come appunto quanto avvenuto agli Spedali Civili di Brescia. Per Pregliasco si tratta di un “approccio di buon senso”, ricordando che nel Galeazzi, dove lavora appunto lo stesso, è in vigore la mascherina nei reparti dei pazienti fragili.