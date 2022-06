Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 giugno/ Solo 16 ricoverati in T.I.

Scopriamo insieme come sta evolvendo il covid in Lombardia grazie al bollettino coronavirus di oggi, lunedì 20 giugno 2022. Si apre una settimana che giunge dopo che negli scorsi giorni il covid è tornato a “mostrare i muscoli”, anche se senza registrare particolari allarmi. Omicron continua a diffondersi sempre di più, e di conseguenza i contagi sono aumentati, e conferma la si è avuta anche dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 4.253 su 23.210 test anti covid elaborati.

Il tasso di positività è stato pari al 18,3% cento, ancora a livelli molto alti, e anche nella giornata di ieri si sono registrate delle vittime da covid, altri 4 decessi per un totale di 40.715 morti dall’inizio dell’esplosione del covid, il 20 febbraio di due anni fa. Come detto sopra, comunque, la situazione ospedaliera resta serena, visto che in terapia intensiva vi sono ad oggi solo 16 pazienti, mentre in degenza ordinaria il dato segna quota 556, per una variazione rispetto al precedente report di -1 e +6.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 GIUGNO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

I contagi, come si evince dal bollettino coronavirus della Lombardia, stanno quindi lentamente risalendo, ma secondo il professor Fabrizio Pregliasco, stimato membro della task force anti covid di Lombardia, direttore dell’ospedale Galeazzi, e docente di virologia presso l’università Statale di Milano, il sistema sanitario nazionale terrà. «È possibile che lo scenario prossimo sia quello di un’onda di risalita – le parole del camice bianco, intervistato ieri in esclusiva dai microfoni del quotidiano L’Eco di Bergamo – con tempi anticipati rispetto a quanto ci aspettavamo, e anche con numeri di contagi significativi. L’impatto sul sistema sanitario dovrebbe però essere contenuto».

In Lombardia l’incidenza è cresciuta del 52 per cento negli ultimi 7 giorni, ma dei più di 58mila positivi meno dell’1 per cento è ricoverato, precisamente lo 0.96%. In ogni caso, Pregliasco ribadisce quanto sia fondamentale il vaccino: «Contagi significativi: le nuove varianti più diffusive del morbillo. Proteggere i fragili con la 4 a dose».











