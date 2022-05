Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 maggio/ -46 ricoveri, positività 10.9%

Il bollettino coronavirus di regione Lombardia con i dati di oggi, 20 maggio 2022, sarà comunicato come sempre nel pomeriggio odierno. L’appuntamento è fissato indicativamente attorno alle ore 17:00, quando scopriremo anche oggi come è evoluto il virus in Regione. In attesa della nuova comunicazione ufficiale rivediamo velocemente il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovo contagi sono stati in totale 3.980 su 36.317 tamponi processati, per un tasso di positività che è stato pari al 10.9 per cento, ancora al di sopra della soglia “psicologica” del 10 per cento.

Continuano a verificarsi ancora morti per covid, nonostante gli ospedalizzati siano pochi, e nel dettaglio ieri sono decedute 27 persone, per un totale di 40.369 lombardi morti dal 20 febbraio 2020, giorno del primo decesso per il virus. Negli ospedali, infine, situazione che resta tranquilla, visto che i pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, sono ad oggi solamente 37, con un incremento di 5 unità rispetto al precedente report, mentre in area non critica il dato segna 863 allettati, variato di 51 rispetto all’ultima comunicazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 MAGGIO: I CONTAGI NELLE PROVINCE

Dal bollettino coronavirus della Lombardia emerge quindi una situazione positiva, con una diminuzione di quasi tutti i principali indicatori, e anche dove si è registrato un aumento, non si tratta comunque di situazione d’allarme. Per quanto riguarda le province lombarde e i relativi contagi, Milano è quella che ne ha registrati di più, per un totale di 1.368, seguita dalla provincia di Brescia a quota 486. A Bergamo un centinaio di casi in meno, esattamente 329, mentre a Varese i casi sono stati poco sotto i 300, leggasi 298.

Passiamo quindi ai contagi della provincia di Monza e Brianza, un totale di 348, mentre nel comasco i nuovi positivi al covid emersi sono stati in totale 242. Pavia è l’ultima provincia della Lombardia con più di 200 casi rilevati, per l’esattezza 218, mentre tutte le altre si sono assestate sotto questa soglia, a cominciare da Lecco e Mantova, che hanno comunicato rispettivamente 149 e 145 nuovi contagi da coronavirus, Quindi spazio a Cremona a quota 103, Lodi con 79 e infine Sondrio, come al solito la provincia lombarda con meno contagiati, pari a 59 nuovi casi di positività.











