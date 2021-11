Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 novembre/ +1 in T.I., positività 1.6%

Anche oggi, sabato 20 novembre 2021, verrà comunicato dalla regione Lombardia il nuovo bollettino coronavirus, il report con tutti i dati riguardanti l’andamento del covid, dai nuovi contagi, ai ricoverati, passando per i decessi e via discorrendo. I contagi continuano a crescere e il bollettino di ieri ha registrato altri 1.735 casi di coronavirus su 105.057 test anti covid analizzati nei vari laboratori regionali.

Il tasso di positività resta comunque al di sotto della soglia di rischio, essendo pari a 1.6% (+0.4%), mentre, per quanto riguarda le vittime da covid, ieri se ne sono verificate altre 4, per un totale da inizio pandemia, febbraio 2020, pari a 34.273. Negli ospedali della Lombardia troviamo al momento 57 ricoverati gravi, quelli che si trovano nei reparti di terapia intensiva, e dato in aumento di una sola unità, mentre in area medica il numero segna quota 623, in crescita di 39 allettati. Infine i casi di Milano e provincia, ieri altri 633.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 NOVEMBRE: LE PAROLE DI LETIZIA MORATTI

Nella giornata di ieri è intanto tornata nuovamente allo scoperto la vicepresidente della regione Lombardia, l’assessore al welfare, Letizia Moratti, che si è soffermata sui numeri della campagna vaccinale locale, ed in particolare sulla terza dose, i richiami. A riguardo l’ex sindaca di Milano ha spiegato: “Un milione e 400mila lombardi hanno aderito alla campagna per la terza dose”, così come si legge attraverso il profilo ufficiale Twitter della stessa assessora.

“Ieri le prenotazioni – ha aggiunto – sono state circa 239mila 170mila per i 40-59enni dall’apertura delle iscrizioni mercoledì notte. Crescono anche le adesioni per la prima dose, sempre più lombardi protetti”. La Lombardia sta vedendo un forte aumento di casi nelle ultime settimane, e in questi giorni si sta superando abbondantemente i 1.000 contagi, ma per il momento gli ospedali non sono sotto stress e il tasso di positività resta contenuto, nulla a che vedere rispetto a quanto accadeva un anno fa di questi tempi.

