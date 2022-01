Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 gennaio/ Positività 16.1%, -211 ricoveri

Il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus dedicato di oggi, sabato 22 gennaio 2022. La regione governata da Attilio Fontana vivrà un’altra settimana in zona gialla, e l’ufficializzazione arriverà in queste ore, con la comunicazione classica del weekend riguardante appunto i nuovi colori della regione. Sicuramente una buona notizia per la Lombardia, la regione più falcidiata dal covid in questi quasi due anni, ma che ha visto i numeri lentamente migliorare nell’ultima settimana, chiaro indizio di come il picco sia stato raggiunto e superato.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 gennaio/ -165 ricoveri, positività 16%

La conferma si è avuta anche dal bollettino di ieri quando i casi di covid sono stati in totale 32.677 su 202.298 test anti covid analizzati, per un tasso di positività pari al 16.1 per cento. Negli ospedali lombardi, invece, al momento vi sono 276 ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva (+5 rispetto alla precedente comunicazione), e altri 3.503 in area medica, dato quest’ultimo decresciuto di ben 216 unità dall’ultimo report. Infine, per quanto riguarda la zona di Milano e provincia, i contagi emersi sono stati ieri 9.941.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 21 GENNAIO/ +121 morti, tasso positività in ribasso

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 GENNAIO: L’ARTICOLO DI LANCET SULLA REGIONE

E l’argomento Lombardia e covid è stato trattato in un articolo apparso sull’ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica The Lancet, dal titolo “Riconoscere gli errori dell’Italia nella sanità pubblica in risposta al Covid-19”. Nello scritto si legge: “La popolazione della Lombardia fu sconvolta dagli eventi e dall’inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di governo, oltre che da un piano pandemico obsoleto e non attuato”, così come riporta Skytg24.it. E ancora: “I cittadini lombardi vennero messi di fronte all’orrore: ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale, alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell’identificare i corpi cremati”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 21 GENNAIO/ +373 morti e 179.106 casi: dati Min. Salute

Affrontata anche la nota questione, già sottoposta ad indagine, della decisione di non istituire una zona rossa ad Alzano e Nembro, comuni della bergamasca falcidiati dal covid durante la prima ondata: “La decisione di non creare la zona rossa ad Alzano e Nembro da parte del Governo e della Regione Lombardia quando il Covid-19 fu diagnosticato ad alcune persone alla fine di febbraio 2020 viene vista come direttamente responsabile della diffusione dell’infezione in altre città attraverso la provincia di Bergamo (in modo particolare la Val Seriana) e poi in tutta Europa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA