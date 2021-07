Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 luglio/ Casi su ma dati restano positivi

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 22 luglio, è atteso puntuale come sempre dopo le ore 17:00. Ieri i casi emersi sono stati 564, ancora in crescita, anche se gli indicatori in generale restano buoni. Le vittime sono state infatti “solamente 3” (totale da inizio pandemia pari a 33.813), mentre i tamponi processati sono stati 37.062, il che ha fatto crescere il tasso di positività di 0.3 punti percentuali, dall’1.2 all’1.5 di ieri.

Fondazione Gimbe vs nuovi parametri colori regioni/ “Si dà troppo peso ai ricoveri”

Le buone notizie giungono però dagli ospedali, dove in totale i ricoverati sono scesi di sette pazienti, di cui 3 in terapia intensiva (totale 28), e 4 in degenza normale (computo aggiornato a 132). Infine, per quanto riguarda le provincie lombarde con più contagi, Milano ne ha registrati ben 257, di cui 154 nella sola città, con Varese a 50, Brescia a 38, Monza e Brianza a 36, quindi 25 a Cremona, 27 a Bergamo, 19 a Mantova, 31 a Como, 15 a Pavia, 13 a Lodi, e per finire 2 a Lecco e un solo contagio a Varese. Numeri che stanno quindi mantenendosi su livelli non allarmanti, alla luce anche della campagna di vaccinazione di massa portata avanti dalla Lombardia in questi mesi.

Stefania Salmaso/ “Spaventoso aumento di covid in 14-24enni per via dei No Vax"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MORATTI: “7 MILIONI DI VACCINAZIONI”

A riguardo la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare, ha fatto sapere: “La Lombardia ha superato il traguardo dei sette milioni di aderenti alle vaccinazioni”. Le adesioni totali fino a ieri sono state “7.001.294 adesioni, con il 74% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto la prima dose”. Quindi l’ex ministro ha aggiunto: “Siamo la Regione italiana con la migliore performance”.

Importante anche quanto sottolineato da un’altra nota sempre dell’assessorato al welfare lombardo, circa le Rsa, che pubblicando una lunga relazione in merito agli accessi alle residenze per anziani, ha spiegato: “Parola d’ordine: cautela. Soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili al Sars-CoV-2 quali gli anziani e i disabili”.

Vaccini covid “Per i guariti una dose entro 12 mesi”/ Ministero Salute fa chiarezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA