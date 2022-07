Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 luglio/ Positività 23%, -33 ricoveri

E’ atteso come sempre nel pomeriggio di oggi il bollettino coronavirus della Lombardia, tutti nuovi aggiornamenti alla data odierna, venerdì 22 luglio 2022. La regione sta continuando la sua lenta discesa dopo il picco raggiunto una settimana fa, e la conferma la si è avuta anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 10.846 su 51.081 tamponi processati.

Il tasso di positività si conferma in leggera discesa rispetto a qualche settimana fa, visto che ieri è stato pari al 23 per cento, mentre il numero riguardante le vittime riportava ieri la cifra di 42, per un totale di morti da covid dallo scoppio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 41.227. Infine il classico sguardo sulla situazione ospedaliera aggiornata, a cominciare dai ricoverati più gravi nei vari ospedali lombardi, quelli attualmente in terapia intensiva, che sono al momento 41 in tutta la regione, numero cresciuto di due unità rispetto alla precedente comunicazione. In area medica, infine, il dato segna quota 1.540 per una diminuzione di 33 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 LUGLIO: IL PUNTO DELLA MORATTI

E per parlare di coronavirus di regione Lombardia, in attesa del bollettino di oggi, è uscita allo scoperto nella giornata di ieri Letizia Moratti, numero due della Regione nonché assessore al welfare lombardo. L’ex sindaco di Milano ha voluto sottolineare come la situazione ospedaliera sia decisamente sotto controllo, smentendo di fatto alcune voci che parlavano invece di strutture nosocomiche al collasso in quel della Lombardia. “La situazione dei contagi – le parole riportate dal sito di SkyTg24 – è relativamente stabile anche se abbiamo avuto sicuramente un aumento nelle ultime settimane. Siamo relativamente stabili anche nelle terapie intensive e nell’area medica”.

Letizia Moratti ha quindi aggiunto che: “Io continuo a raccomandare la quarta dose per chi può farla e mantenere anche le protezioni individuali, come vaccinazioni siamo come sempre la Regione più virtuosa”. E lo stesso si sta verificando proprio per la quarta dose: “Siamo la prima Regione per somministrazioni anche se sono ancora basse – ha concluso – ma per fortuna molto elevate nelle nostre Rsa dove abbiamo messo in sicurezza con il 96% delle vaccinazioni tutti gli anziani più fragili”.











