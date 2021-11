Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 novembre/ Positività 1.3%, +13 ricoveri

Facciamo il punto sul covid in Lombardia con il bollettino coronavirus di oggi, 22 novembre 2021. Dati che continuano a salire in quella che resta la regione più colpita dal virus, ma nel contempo, anche quella che meglio si è mossa sul fronte vaccinale. La Lombardia inizia oggi una nuova settimana in zona bianca, con gli indicatori ancora al di sotto del livello di guardia, ma i contagi stanno continuando a crescere, di conseguenza tutto potrebbe succedere nelle prossime settimane. In attesa del report odierno rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 1.431 su 106.555 test anti covid elaborati nei vari laboratori regionali.

Anche ieri sono state registrate delle vittime, leggasi 2, per un totale da inizio emergenza pari a 34.280, mentre, per quanto riguardo gli ospedali, ad oggi nei nosocomi della Lombardia vi sono 61 pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3), e altri 666 invece in area medica (dato cresciuto di 10 unità). Infine, per quanto riguarda le province, dopo Milano con 529 casi, la zona con più contagi è stata Brescia a quota 181.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 NOVEMBRE: AUMENTANO I RICOVERATI MA…

I numeri, come detto sopra, stanno aumentando in Lombardia, ma per il momento non c’è l’esplosione che molti temevano. I dati restano comunque eloquenti, e nel giro di un mese sono cresciuti in maniera importante contagiati e ricoverati. Al Niguarda, ad esempio, si è passati da 6 letti occupati a 22: «Si tratta soprattutto di non vaccinati tra i 40 e i 60 anni, o anche over 70 – ha spiegato ieri al Corriere della Sera Massimo Puoti, primario del reparto di Malattie infettive —. C’è poi una minoranza di over 80 vaccinati, ma che a distanza di mesi dall’iniezione non hanno più una copertura vaccinale sufficiente».

Un’analista che lavora nel settore pubblico aggiunge: «La vaccinazione per ora mitiga e ritarda tutti gli effetti di questa nuova ondata. Ma se guardiamo alla pressione sugli ospedali il problema è quasi tutto lì, nel milione di lombardi non vaccinati». La sensazione è che quella iniziata oggi sarà una settimana molto delicata, che farà un po’ da cartina di tornasole per quello che accadrà nel prossimo periodo.



