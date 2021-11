Bollettino coronavirus Lombardia 21 novembre/ “Terapie intensive, rischi a gennaio”

Anche per la prossima settimana la Lombardia rimarrà in zona bianca, ma l’aumento di contagi e ricoveri ordinari preoccupa in vista delle prossime settimane: il bollettino coronavirus diffuso ieri dal Ministero della Salute registra l’aumento di 1930 nuovi casi di contagio in 24 ore, con purtroppo 5 decessi (34.278 da inizio pandemia) e un tasso di positività attorno all’1,6%.

Bollettino coronavirus Italia 21 novembre/ Ministero Salute: 512 terapie intensive

Con 656 ricoverati per sintomi Covid (+33) si è sfondata la barriera del 10% di occupazione dei posti letto totali mentre l’incidenza supera i 100 casi su 100mila abitanti, non succedeva dalla primavera 2021: tenuto conto che la soglia per il passaggio in zona gialla è determinato dal 15% dei ricoveri, 10% terapie intensive e 50 casi su 100mila abitanti di incidenza Covid, la situazione per Regione Lombardia è ancora relativamente tranquilla.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 NOVEMBRE/ +1.930 casi, +5 decessi

COVID LOMBARDIA: I POSSIBILI RISCHI NELLE PROSSIME SETTIMANE

Come però hanno ribadito negli scorsi giorni Fontana, Bertolaso e Moratti, l’attenzione deve rimanere alta e soprattutto occorre gettarsi anima e corpo nelle somministrazioni della terza dose (dal 18 novembre aperta a tutti gli over-40, a breve si comincerà anche con tutti i rimanenti). La schermatura del vaccino negli ultimi mesi è stata evidente ma con il calo di protezione dopo 6 mesi – dati ISS – non si può perdere tempo e “bruciare” il vantaggio accumulato nella regione più vaccinata d’Italia (ben oltre il 90% degli over-12). Secondo lo studio dell’Institute for health metrics and evaluation – centro di ricerca di Washington citato dal “Corriere della Sera” – per la Lombardia sarà l’inizio di gennaio che potrà pesare come stress sul fronte terapie intensive: occupazione dei posti letto che potrebbe salire sopra il 60 per cento (venerdì è stata registrata molto bassa ancora, al 3,8). In terapia intensiva, in Lombardia, sono oggi ricoverati 58 pazienti e il 72 per cento (40) non sono vaccinati: il problema è nel circa milione di lombardi non vaccinati che nel giro dei prossimi mesi potrebbe, senza schermatura, rischiare molto di più vista la contagiosità della variante Delta. È però la tabella mostrata lo scorso 18 novembre dalla stessa Regione Lombardia a rendere tutto sommato più “tranquilla” la situazione se si procederà alla svelta con la somministrazione della dose booster: un anno esatto fa la situazione era decisamente più grave, con numeri fuori controllo rispetto a quelli monitorati di oggi, con l’inevitabile vantaggio dato dal vaccino anti-Covid che a fine 2020 ancora non c’era. Questo non toglie che i rischi e le attenzioni conseguenti vi siano, ma con un buono sviluppo delle vaccinazioni si potrà porre un argine anche agli scenari più nefasti che potrebbero compiersi tra gennaio-febbraio sul fronte pressione degli ospedali

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 20 NOVEMBRE/ Ministero Salute: +11.555 casi e 49 morti

#pianovaccinazioni

Il confronto tra oggi e il 18 novembre 2020 evidenzia come il rispetto delle indicazioni per la prevenzione del virus e la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia abbiano prodotto risultati importanti. Per informazioni, vai qui:https://t.co/KrIlQPSPhg pic.twitter.com/6228P9riE9 — Regione Lombardia (@RegLombardia) November 18, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA