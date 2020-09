Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 settembre/ 283 pazienti covid ricoverati

E’ martedì 22 settembre, e anche nelle prossime ore, indicativamente attorno alle ore 17:00, verrà emesso il nuovo bollettino sul coronavirus della regione Lombardia. Nella giornata di ieri i numeri sono stati positivi, ma come ben si sa, il lunedì è il classico giorno in cui i contagi sono in calo visti i pochi tamponi effettuati nel weekend. Fatto sta che la regione ha comunicato novanta nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 12 considerati debolmente positivi, e 5 scoperti invece tramite test sierologici. I tamponi eseguiti durante l’ultima tornata sono stati 9.963, per un totale da inizio emergenza pari a 1.953.299. Una sola vittima segnalata, a fronte dei 5 di domenica e dei nove di sabato, per un computo aggiornato pari a 16.923 persone decedute per covid-19. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, 20 le persone che sono guarite o che sono state dimesse, mentre in terapia intensiva troviamo due pazienti in meno (il totale è di 36), con 19 in più invece negli altri reparti, dove si trovano 283 pazienti covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI PESENTI

A fare il punto sull’aggiornamento è Antonio Pesenti, direttore della Rianimazione del Policlinico di Milano nonché coordinatore dell’Unità di crisi di Regione Lombardia per le terapie intensive, che ha spiegato che i reparti di rianimazione dove vengono mandati i malati di covid sono quelle di “Pavia, Brescia, Mantova, Monza e a Milano del Policlinico, Sacco e Niguarda – le parole riportate dall’edizione online de Il Giorno in data 21 setembre – è prevista il ricorso ad altri 15 reparti in altrettanti ospedali, se dovesse esserci una seconda fase. Dovrebbero fare da seconda linea”. Pesenti ha parlato di un numero di malati in aumento, ma in linea con la media italiana: “L’età media – ha proseguito – si è abbassata a 60-65 anni. In questo momento vanno monitorati attentamente i ricoveri nei reparti di medicina, perché è da lì che transitano prima i malati di Covid”. Presso l’ospedale Sacco di Milano, la metà dei 78 posti letti nei due reparti di malattie infettive è occupata da casi di coronavirus: “Ma abbiamo dovuto aggiungere – ha specificato Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dello stesso nosocomio – anche altri 17 posti letto in un altro reparto per i malati in remissione ma ancora positivi. Se non lo avessimo fatto, avremmo avuto problemi. Una buona parte arriva dalle Rsa, da cui ci vengono mandati anche anziani positivi al coronavirus ma senza sintomi”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DEL 21 SETTEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA