Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 agosto/ Positività 1.3% e ricoveri in calo

La situazione coronavirus in Lombardia continua ad essere molto positiva, così come si evince dal bollettino di ieri, confermato molto probabilmente anche dal report odierno, quello di lunedì 23 agosto 2021. I contagi comunicati nella serata di ieri sono stati 406 a fronte di 29.190 tamponi processati, per un tasso di positività in decrescita rispetto a sabato e pari all’1.3%, ben due punti percentuali al di sotto della media nazionale.

Nelle scorse 24 ore sono state registrate anche due vittime, per un totale di decessi da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 38.880, un numero che resta altissimo. Per quanto riguarda la situazione nei nosocomi lombardi, i dati raccontano invece di 41 pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero stabile rispetto al precedente bollettino, e altri 311 in degenza normale, dati in calo di otto unità. Infine, a livello provinciale, segnaliamo 125 nuovi casi a Milano, 38 a Monza e 37 a Varese e a Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 AGOSTO, IL COMMENTO DI FONTANA

Come detto in apertura, la situazione coronavirus in Lombardia risulta quindi essere positiva, così come sottolineato ieri anche dal governatore Attilio Fontana, presente al Meeting di Rimini nel panel ‘Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile’: «Da un punto di vista turistico le cose vanno bene – ha spiegato il presidente lombardo – essere al Meeting e sapere che a settembre ci sarà il Salone del Mobile apre il cuore: vuole dire che stiamo andando verso la normalità», riferendosi al ritorno della fiera internazionale in programma a Milano.

«Le cose stanno andando bene», ha poi ribadito, spiegando come l’andamento turistico positivo sia dovuto anche grazie «alla fortunata collocazione geografica della Lombardia che confina con la Svizzera e con l’Austria». Quindi ha concluso: «Abbiamo saputo ’surrogarè, anche nei momenti più difficili, con il cosiddetto turismo di vicinato, che nei mesi peggiori ha avuto un grande appeal, permettendo a tantissime aziende di sopravvivere».



