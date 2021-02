Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 febbraio/ Tasso di positività all’8.34%

Anche per oggi, martedì 23 febbraio 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. L’appuntamento è fissato attorno alle ore 17/17:30 di questa sera, quando verranno appunto comunicati tutti i dati riguardanti i nuovi contagi, i morti, il tasso di positività, i guariti e la situazione negli ospedali regionali. Prima di addentrarci nel nuovo report ripassiamo brevemente i dati di ieri, lunedì 22 febbraio, e giorno tipicamente al ribasso in quanto a numeri del contagio; i casi scoperti nelle scorse 24 ore sono stati 1.429, circa 1.000 in meno rispetto a domenica, ma i tamponi processati sono stati solo 17.871 di conseguenza il tasso di positività è salito a quota 8.34%, quasi tre punti più alto della media nazionale.

509 le persone positive al covid a Milano e provincia, mentre nei reparti di terapia intensiva si è registrato un incremento di cinque casi, per un totale di 391 posti letto occupati. In totale sono 4.217 le persone ricoverate negli ospedali regionali causa covid, numero cresciuto di 90 unità rispetto a quello comunicato domenica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 FEBBRAIO, PARLAI IL SINDACO DI BRESCIA

Fra le situazione che preoccupano maggiormente in Lombardia vi è senza dubbio quella di Brescia, città che dalla scorsa settimana ha visto un innalzarsi preoccupante dei dati, superando a volte Milano: “Non spetta a noi dire se siamo da zona rossa, gialla, arancione – ha spiegato il sindaco di Brescia, Del Bono, come riferito dai colleghi di Skytg24.it – esistono i comitati tecnici scientifici, nazionale e regionale, che ci devono dire quale è la situazione.Non so dire quindi se oggi siamo da zona rossa perchè non ho tutti i dati che ha invece il Cts”. Il primo cittadino bresciano ha poi aggiunto e concluso: “Sarei per arginare il flusso di gente il sabato pomeriggio in centro città. Se resterà la zona gialla valuterò di limitare la vendita di alcolici nel centro città dopo quanto visto negli ultimi fine settimana, sabato soprattutto”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, lunedì 22 febbraio 2021.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 FEBBRAIO





