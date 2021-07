Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 luglio/ 5 milioni di lombardi immunizzati

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti i dati aggiornati alla giornata odierna, venerdì 23 luglio 2021. Oggi sarà una giornata importante in quanto come sempre si terranno la Cabina di Regia e il monitoraggio, da cui emergeranno i colori delle regioni per la prossima settimana; non dovrebbero esservi sorprese in Lombardia, ma nulla sarà da lasciare al caso nelle prossime settimane alla luce del recente aumento dei casi. Intanto andiamo a rivedere i dati di ieri, quando i casi emersi sono stati 513 su 33.547 tamponi analizzati (sia molecolari quanto antigenici).

Il tasso di positività è stato pari all’1.5%, quasi un punto in meno rispetto alla media nazionale, mentre nelle scorse 24 ore la regione ha comunicato un morto in più (totale dal 20 febbraio 2020 pari a 33.814). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in Lombardia vi sono al momento 28 pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto al numero comunicato in precedenza, e altri 135 in degenza normale (ieri erano 132). Infine, a livello provinciale, Milano è stata la zona che ha segnalato come sempre più contagi, 155 fra città e provincia, seguita da Varese con 51 nuovi casi, e quindi 44 a quota Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 LUGLIO: MORATTI SUI VACCINATI

Numeri in aumento anche in Lombardia, quella storicamente più falcidiata dal covid, ma i dati, almeno per ora, non sono preoccupanti, e questo è grazie soprattutto alla campagna vaccinale che in regione sta toccando ritmi vertiginosi.

A riguardo ieri la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare, ha snocciolato i dati più aggiornati in merito alle somministrazioni, spiegando che metà dei lombardi è stato immunizzato, avendo completato il ciclo vaccinale: “Sono 5 milioni i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale, il 50% della popolazione, il 71% della popolazione vaccinabile, mentre continua il buon andamento delle prenotazioni: più 29mila”. Le parole dell’ex ministra sono state pubblicate sul profilo Twitter ufficiale della stessa.

