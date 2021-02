Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 febbraio/ Nel bresciano altri 506 casi

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello aggiornato ad oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, arriverà puntale come sempre nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le ore 17:00. Sarà il classico appuntamento in cui scopriremo il nuovo numero dei contagi, le vittime, la situazione negli ospedali e tutti i dati riguardanti il contagio. Ieri la Lombardia è stata ancora una volta la regione d’Italia che ha fatto registrare più casi, leggasi 2.480, di cui 89 debolmente positivi. I tamponi processati sono stati invece 35.139 di cui 22.540 molecolari e 12.609 antigenici, mentre le vittime sono state 43, in linea con il dato di lunedì, quando erano stati comunicati 45 decessi (totale da inizio pandemia, 28.146).

Purtroppo continua a salire il numero di ricoveri negli ospedali regionali, con 17 posti letto occupati in più in terapia intensiva (dove troviamo al momento 408 ricoverati con covid), e 91 invece negli altri reparti, mentre, a livello di zone, continua ad essere preoccupante il dato riguardante la provincia di Brescia, dove sono stati scoperti altri 506 nuovi casi, contro i 532 di Milano.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 FEBBRAIO, MORATTI E LA ZONA ARANCIONE A BRESCIA

E proprio nella zona di Brescia è stato istituita una zona arancione rafforzata, precisamente in otto comuni dislocati fra il bergamasco e il cremonese, proprio per provare a contenere la pandemia. «Oggi – aveva annunciato ieri la vicepresidente lombarda, Letizia Moratti – il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona, una zona arancione rafforzata, che preveda oltre alle normali misure della zona arancione, anche la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie, il divieto di recarsi nelle seconde case, l’utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza».

