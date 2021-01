Bollettino Coronavirus Lombardia dati 24 gennaio/ Regione torna in zona arancione

Anche oggi, domenica 24 gennaio 2021, si rinnova l’appuntamento con i dati del bollettino Coronavirus della Lombardia. L’attesa terminerà grossomodo intorno alle 17, orario in cui la Regione è solita diramare le statistiche aggiornate relative all’ondata pandemica. I numeri di ieri hanno evidenziato una situazione sostanzialmente stabile, con 1.535 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 31.809 tamponi processati. Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, sono stati 26.662 i morti registrati, di cui 104 solo nelle ultime 24 ore, a ulteriore riprova, purtroppo, di quanto l’epidemia sia stata e rimanga tuttora drammatica in regione.

Per quel che concerne invece le buone notizie, i nuovi guariti/dimessi sono 2.178, per un totale di 444.809, dei quali 3.593 dimessi e 441.216 guariti. Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-10) e negli altri reparti (-80). A livello locale, infine, la provincia più colpita del giorno in termini di nuovi casi di positività al Coronavirus è ancora una volta quella di Milano, con 466 nuovi contagi, di cui 216 localizzati a Milano città.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA REGIONE TORNA ARANCIONE

Si è intanto risolta a favore della Lombardia la querelle con il Governo legata alla colorazione della regione in base ai dati pandemici. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti posto la propria firma in calce all’ordinanza mediante la quale cancella l’inserimento in zona rossa del territorio lombardo e lo fa rientrare in zona arancione, “in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia”. Il governatore, Attilio Fontana, intanto, si prende i meriti per questo risultato: “Se da domenica la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del governo. Sono indignato da quello che leggo e dalle false notizie offensive per la Lombardia e per le persone che ci lavorano”. Gli ha fatto eco l’assessore al Welfare, Letizia Moratti: “Speranza pretendeva che dicessimo che c’era stato un errore nostro. Ma non potevamo accettarlo per la dignità della Regione, per le nostre famiglie e le imprese”.



