Cabina di regia Cts-Ministero Salute/ Nuove ordinanze Regioni: chi cambia colore

Come ogni venerdì è attesa la cabina di regia Cts-Ministero della Salute-Regioni per formulare la nuova classificazione delle aree di rischio nei territori italiani: ricevendo il dati del monitoraggio Iss di giornata, la cabina di regia con i consigli del Comitato Tecnico Scientifico elaborerà i termini per i “nuovi colori” delle Regioni a partire dal prossimo lunedì 25 gennaio. Solo 7 giorni fa il nuovo Dpcm fissava nuove regole e criteri per dividere l’Italia in aree di rischio: fino al prossimo 5 marzo infatti con Rt 1 o inferiore si entra in zona gialla, tra 1 e 1.25 scatta la fascia arancione mentre per la zona rossa occorre superare quota 1.25 per l’indice di contagio.

Non ci sarà neanche questa settimana alcuna Regione in fascia bianca, ovvero incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti e un indice Rt minore di 1. Verrà invece valutato nel corso della cabina di regia il caso della Lombardia dopo il ricorso presentato al Tar del Lazio dalla giunta Fontana per contestare l’ingresso in zona rossa che fino al 31 gennaio (almeno) costringerebbe i lombardi in lockdown: «Il ricorso al Tar della Lombardia? Ripeto, il Cts non ha potere di decidere o di sospendere l’ordinanza. Vedremo il Tar», ha spiegato a Sky Tg24 il coordinatore del Cts Agostino Miozzo.

NUOVI COLORI REGIONI: COSA CAMBIA

Sempre dal Comitato Tecnico Scientifico viene ribadito che sarà la cabina di regia di oggi – e non il Cts – a formulare la classificazione delle Regioni secondo i 24 parametri discussi e presentati dagli scienziati: «non è il Cts che decide, il Comitato fa valutazioni e il ministro Speranza deciderà e firmerà le ordinanze, sentendosi coi presidenti di regione e si stabilirà il colore di una regione», conclude Miozzo. In serata infatti, al termine della cabina di regia, sarà il Ministro Speranza a firmare le eventuali nuove ordinanze che dovrebbero essere meno “movimentate” rispetto alla scorsa settimana quando l’intera Italia venne “ri-colorata” a seconda dei dati modulati dal Governo in base alle nuove regole del Dpcm 14 gennaio.

7 giorni fa così venire ripartito il Paese: 3 Regioni in zona rossa (Lombardia, Alto Adige, Sicilia), 6 in zona gialla (Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana); il resto d’Italia in zona arancione. Le anticipazioni emerse oggi in base alla bozza Iss vedono la Liguria e il Veneto “sperare” il rientro in zona gialla, ma questo non potrà accadere prima del 31 gennaio (i miglioramenti dei colori infatti devono poter essere effettuati solo dopo 14 giorni consecutivi di stabilizzazione dell’andamento epidemiologico). La Toscana in giallo, l’Emilia Romagna in arancione e la Sicilia assieme alla Lombardia che restano in rosso: questi i punti fissi in vista della cabina di regia dove però si valuteranno le singole situazioni nelle altre Regioni gialle e arancioni che potrebbero nelle prossime ore entrare in fase “peggiorativa” a seconda dei dati epidemiologici in arrivo.



