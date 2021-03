Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 marzo/ +3.643 casi e segnali di ripresa

Se la curva epidemiologica in Lombardia si sta appiattendo lo scopriremo solamente oggi, con il nuovo bollettino coronavirus aggiornato al 24 marzo 2021. Il report comunicato ieri ha mostrato qualche timido segnale di ripresa, visto che i casi emersi sono stati 3.643 a fronte però di 47.175 tamponi analizzati. Ciò significa che il tasso di positività è calato di quasi due punti percentuali netti, dal 9.6% di lunedì al 7.7% di ieri, e questo è sicuramente un buon dato.

Resta invece alto il numero delle vittime, altri 99 morti nelle precedenti 24 ore, che significa che il compiuto totale di decessi da covid dal febbraio 2021 è salito a quota 29.975, ormai ad un passo dai 30mila decessi. Continua l’aumento anche dei ricoveri, ieri 14 in più nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 836, con l’aggiunta di 7.165 pazienti in degenza normale, un bilancio di 213 persone ricoverate in più rispetto al giorno precedente. A Milano sono stati 907 i nuovi casi emersi, seguiti da Varese e Brescia, con 512 e 510 casi a testa, mentre Como ne ha contati 370.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 MARZO, IL COMMENTO DI BERTOLASO

“Tra pochi giorni inizieremo con le prenotazioni per le persone che avranno un’età tra i 70 e i 79 anni”, ha spiegato Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, interpellato ieri da Mattino 5. “In Italia – ha aggiunto – sono stati vaccinati sette milioni e mezzo di cittadini. In Lombardia abbiamo somministrato un milione e 300mila dosi. Queste sono il 18 per cento delle dosi in tutta Italia. Non siamo primi in classifica, ma un po’ sopra la media rispetto alle vaccinazioni in Italia”. Sui recenti problemi emersi con Aria, con Fontana che è stato obbligato ad un cambio dei vertici, Berolaso ha aggiunto: “Quando ci sono stati problemi, li ho evidenziati. Io sono qui per vaccinare, non sono qui per sistemare la parte informatica di Regione Lombardia. Quando questa parte sarà sistemata, vaccineremo più velocemente che nel resto d’Europa”.

