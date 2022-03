Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 marzo/ Positività 12.1%, +8 pazienti

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 24 marzo. Scopriremo come sempre nel tardo pomeriggio quanti sono stati i contagi odierni, nella speranza ovviamente che il numero continui a restare entro certi limiti, e che non registri quindi dei preoccupanti picchi. Fino ad oggi questa nuova “ondina” è sotto controllo, alla luce del fatto che gli ospedalizzati, seppur a ritmi non eccessivi, stanno continuando a decrescere.

Conferma si è avuta anche dal bollettino di ieri che ha comunicato 47 persone ricoverate nelle terapie intensive dei nosocomi regionali, dato in crescita di 2 allettati, mentre in area medica vi sono al momento 940 persone ricoverate per covid, in crescita di 6 pazienti. Il numero totale di positivi emerso ieri è stato invece pari a 9.206 su un totale di tamponi analizzati di 75.693, con un tasso di positività, l’incidenza dei contagi sui test, che è stato del 12.1 per cento, sempre al di sotto della media nazionale. Infine il dato più triste, quello relativo alle vittime da covid, che ieri sono state 15 per un totale da inizio pandemia pari a 39.107.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 MARZO: IL PUNTO SULLE OSPEDALIZZAZIONI

Nonostante i contagi stiano continuando a salire, seppur leggermente, i pazienti covid non stanno quindi gravando più di tanto sul sistema ospedaliero lombardo, così come confermato anche dal report di ieri di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che monitora appunto il tasso di occupazione degli ospedali da parte dei pazienti in covid. La Lombardia è una delle regioni in cui i posti letto in terapia intensiva per malati covid sono diminuiti, assestandosi ad oggi al 2 per cento del totale dei disponibili.

Cresce invece il dato in Basilicata (5%) e Puglia (6%), mentre diminuisce nella Provincia autonoma di Bolzano (al 5%), Sardegna (9%) e Umbria (6%). Numeri non preoccupanti in Lombardia anche per quanto riguarda il tasso di occupazione dei reparti ordinari, dove invece i ricoveri sono cresciuti in nove regioni, superando quota 20 per cento, precisamente in Calabria (al 34%), Umbria (29%), Basilicata (27%), Sicilia (25%), Puglia, Sardegna e Marche (21%).











