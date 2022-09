Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 settembre/ +16 ricoveri, positività 15%

E’ il momento di andare ad analizzare insieme anche oggi, 23 settembre 2022, il bollettino coronavirus di Regione Lombardia. Come sempre dopo le ore 16:00 di questo pomeriggio verrà diramata la comunicazione ufficiale da parte degli organi preposti, che ci permetterà di capire come sta evolvendo il covid in quella che resta la regione maggiormente falcidiata dal coronavirus da due anni e mezzo a questa parte. In attesa del nuovo report rivediamo il bollettino Lombardia di ieri, che ha comunicato 3.661 nuovi positivi su 24.365 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 15 per cento, mentre le vittime da covid sono state ieri 14, per un computo aggiornato dal primo giorno di pandemia pari a 42.475 decessi. Infine, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in Lombardia non si registrano condizioni critiche, visto che ad oggi vi sono ricoverati nei nosocomi regionali solamente 8 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva, e altri 485 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report abbiamo registrato una variazione di -1 e +17.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 SETTEMBRE: AFFITTI BREVI A LIVELLI PRE-COVID

Spesso e volentieri vi riportiamo su queste pagine le notizie che confermano in qualche modo come la regione Lombardia sia uscita definitivamente dalla crisi post-covid, e fra i tanti indicatori che testimoniano questo ritorno al passato positivo, vi è senza dubbio anche quello riguardanti gli affitti brevi. Come riferito da Ticinonotizie.it, per la prima volta dal covid a Milano la domanda di affitti brevi ha superato i livelli del 2019, e precisamente ad agosto 2022 (+3%).

Questo quanto emerge da un’indagine di AirDna, secondo cui l’offerta risulta comunque essere ancora indietro rispetto ai livelli pre-pandemia, per l’esattezza del 30%, mostrando comunque un forte incremento su base annua, +17% rispetto ad agosto 2021. La tariffa media giornaliera si è innalzata negli ultimi due anni, ma ciò non ha comunque scoraggiato i turisti, che si sono detti disposti a spendere un po’ di più pur di trascorre le vacanze in Italia e a Milano. Sicuramente una buona notizia per il capoluogo lombardo e in generale per l’intera regione.

