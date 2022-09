Bollettino coronavirus Lombardia 21 settembre/ Ricoveri in forte calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA IERI

Attorno alle 17 di oggi pomeriggio sarà pubblicato, come di consueto, il classico aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia che seguirà la pubblicazione di quello dell’Italia, entrambi a cura del Ministero della Salute. Nelle ultime giornate la pandemia in regione è andata avanti tra cali e aumenti dei positivi giornalieri, ma in generale i dati fanno ben sperare, almeno dal punto di vista dei ricoveri, grosso ostacolo della prima parte della pandemia da covid-19.

Per dirlo con certezza, però, nel frattempo che aspettiamo l’aggiornamento odierno al bollettino coronavirus della Lombardia, recuperiamo i dati aggiornati ieri, mercoledì 21 settembre. In totale ieri sono stati registrati 3.525 nuovi positivi, individuati grazie all’analisi di 27.903 tamponi tra molecolari ed antigenici. Questi due dati rapportati ci restituiscono un tasso di positività pari al 12,6%, con un’importante diminuzione di 2 punti percentuali rispetto alla giornata di martedì (che era a quota 14,6%). Purtroppo, nel bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, si sono registrati anche 6 nuovi decessi, che portano il totale a quota 42.449 da febbraio 2020 ad oggi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Continuando ad analizzare il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, mercoledì 22 settembre, che registrava un leggero calo dei positivi rispetto alle 24 ore precedenti, passiamo alla pressione ospedaliera. Nei nosocomi della Regione Lombardia la situazione attualmente sembra essere decisamente positiva lasciando sperare dunque in una tenuta del sistema sanitario nel caso in cui ci si trovi davanti ad una nuova ondata. Nella giornata di ieri non è stato individuato nessun nuovo ingresso in terapia intensiva (con un totale, dunque, di 10 pazienti attualmente ricoverati) e -21 pazienti nei reparti ordinari (il totale scende a quota 475).

Per quanto, infine, riguarda la situazione all’interno della singole province del territorio regionale, nel bollettino coronavirus della Regione Lombardia in testa continua ad esserci Milano, con 991 casi, dei quali 419 sono stati registrati in città. Nel resto delle province, invece, la situazione fotografata ieri dal bollettino è: Brescia (532), Bergamo (381), Monza e Brianza (278), Varese (277), Como (216), Mantova (165), Pavia (157), Lecco (126), Sondrio (121), Cremona (113) e Lodi (82).











