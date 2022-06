Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 giugno/ Tasso positività sfiora 23%

Appuntamento alle ore 16.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia, con i dati sull’emergenza epidemiologica aggiornati ad oggi, sabato 25 giugno 2022. Secondo quanto riportato dal Pirellone, ieri sono stati registrati 8.302 nuovi casi positivi su 36 mila test antigenici/molecolari. La percentuale di casi positivi sui tamponi processati sfiora quota 23%, per la precisione 22,9%. Annotati 8 nuovi decessi, totale di 40.761 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. In aumento i ricoverati, +12 pazienti in tutto: -1 in terapia intensiva, ma +13 negli altri reparti Covid.

Questo il dato dei nuovi casi per provincia riportato dal bollettino coronavirus della Lombardia di venerdì: Milano: 2.998 di cui 1.258 a Milano città; Bergamo: 574; Brescia: 962; Como: 437; Cremona: 258; Lecco: 269; Lodi: 161; Mantova: 327; Monza e Brianza: 829; Pavia: 446; Sondrio: 85; Varese: 671.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia odierno, da registrare l’allarme legato all’influenza. raccomanda Fabrizio Pregliasco, direttore scientifico di Osservatorioinfluenza, nonché docente di Igiene generale e applicata all’università degli Studi di Milano, ha spiegato: “Quello che oggi si sta verificando nell’emisfero Sud potrebbe essere un indicatore di quello che succederà anche da noi nel prossimo autunno-inverno e, in un contesto di generale sottostima del potenziale andamento dell’epidemia influenzale nella prossima stagione, questi dati dovrebbero preallertarci in modo da non arrivare impreparati”. Come riporta Andkronos, il virologo ha acceso i riflettori sull’importanza della vaccinazione: “L’anno scorso non c’è stata una grande adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, soprattutto tra i giovani, e la ‘co-somministrazione’ anti-influenza/anti-Covid n Italia, rispetto ad altri Paesi, possiamo dire che ha fallito: in molti si sono rifiutati di farla, nonostante gli studi pubblicati e le raccomandazioni del ministero, e hanno preferito vaccinarsi solo contro il Covid. E anche quest’anno non ci sono dati ufficiali, ma tutti gli indicatori sembrano andare verso un abbassamento dell’attenzione sul tema dell’influenza, col pericolo che le Regioni, nel programmare le vaccinazioni della prossima stagione, si basino sui quantitativi utilizzati lo scorso anno, rischiando che nella prossima stagione influenzale, che si prevede severa, ci possa essere una carenza di vaccini”.

