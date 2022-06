Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 giugno/ +14 ricoveri, positività 22.3%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, venerdì 24 giugno 2022, sarà reso pubblico come sempre nel pomeriggio, attorno alle ore 16.00/17:00. Scopriremo quindi a breve come sta evolvendo la curva pandemica in regione, alla luce dei contagi in rialzo nelle ultime due settimane. Per il momento gli addetti ai lavori parlano di situazione sotto controllo, favorita anche dal clima molto caldo, ma nulla sarà da lasciare al caso, memori di quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo.

In attesa del nuovo report andiamo a rivedere il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i casi emersi sono stati in totale 8.507 su 38.099 tamponi processati. Il tasso di positività è stato invece del 22,3 per cento, ancora altissimo, mentre i decessi sono stati ieri 15 per un totale dall’inizio della pandemia drammatico, leggasi 40.753 morti per covid dal 20 febbraio 2020 ad oggi. Infine il consueto sguardo alla situazione ospedaliera della Lombardia: ad oggi vi sono 18 persone ricoverate in terapia intensiva e altre 689, in area medica, un doppio cambiamento rispetto al precedente report pari a +0 e +14.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 GIUGNO: BEPPE SALA NEGATIVO

E a proposito di covid e di Lombardia, giunge una buona notizia per il primo cittadino di Milano, capoluogo lombardo, Giuseppe Sala. Nella giornata di ieri il sindaco meneghino ha infatti fatto sapere di essersi negativizzato dopo aver preso il virus. La piacevole notizia è stata data dallo stesso sindaco di Milano attraverso le sue pagine social, postando una bella foto sorridente da Palazzo Marino, la sede del Comune, con tanto di tazzina di caffè in mano. «Finalmente negativo – si legge nel post su Instagram – mi mancava proprio il caffè di Palazzo Marino».

La positività di Beppe Sala è durata quindi poco più di una decina di giorni tenendo conto che lo stesso sindaco aveva annunciato lo scorso 11 giugno, sempre attraverso i social, di aver preso il covid. La notizia della positività di Beppe Sala è giunta pochi giorni dopo l’annuncio del nuovo partito dello stesso L’Italia c’è, così come spiegato dal quotidiano Domani che scrive di spazio “riformista, liberale e progressista”.











