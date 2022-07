Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 luglio/ Positività 17.5%, +5 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia, con tutti i dati aggiornati, verrà comunicato anche nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio. Inizia una nuova settimana che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe prevedere un nuovo calo dei contagi, con il picco che dovrebbe quindi essere già stato raggiunto. Notizie positive quindi giungono dalla regione, così come già si era capito dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi erano stati 6.366 a fronte di 36.287 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività si conferma in calo, ieri pari al 17,5% per cento, mentre continua purtroppo a restare alto il numero delle vittime: in Lombardia ieri sono morte altre 28 persone per il covid, per un totale da inizio pandemia pari a 41.320 decessi. Infine il consueto sguardo alla situazione ospedaliera lombarda: ad oggi nelle strutture ospedaliere regionali troviamo 48 persone ricoverate in terapia intensiva, e altre 1.495 in area medica, il che significa una doppia variazione pari a +0 e +5 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 LUGLIO: IL COMMENTO DEL PROF BROCCOLO

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, è tornato a farsi sentire il professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università di Milano Bicocca, che ha ribadito come i farmaci antivirali contro il covid, stiano stati usati fino ad ora pochissimo nel nostro Paese, solo il 10 per cento di quelli acquisiti: “Eppure sarebbe davvero utile – ha spiegato, intervistato dai microfoni dell’agenzia Ansa – se venissero prescritti in questa fase dell’epidemia, nella quale c’è convivenza con il virus e tutto è aperto senza limiti, i ricoveri sono in lieve risalita e il numero dei decessi torna a essere in aumento”.

E ancora: “In questa fase si chiede perché non si utilizzino in modo adeguato i farmaci antivirali, visto che ne sono stati acquistati 600.000 cicli, che a oggi ne sono stati utilizzati poco meno di 60.000, circa il 10%, e che tra meno di 6 mesi scadranno tutti”. Secondo il virologo: “Il problema è che questi farmaci vanno somministrati entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi e sono indicati per trattare le forme lievi e moderate”. Invece accade spesso che “i medici di base tendano a prescriverli quando i sintomi sono gravi” e “negli ospedali la somministrazione è molto bassa perché i pazienti arrivano di solito dopo i 5 giorni dalla comparsa dei sintomi”.











