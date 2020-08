Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 26 agosto: ricoverati in aumento

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, con i dati aggiornati sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri non sono stati registrati nuovi decessi per Covid-19: il conto è rimasto fermo a 16.857 vittima dall’inizio dell’epidemia. Martedì sono stati effettuati 9.879 tamponi e sono stati individuati 119 casi positivi, di cui 23 debolmente positivi. Nessun contagiato tra chi si è sottoposto ai test sierologici. +196 i pazienti guariti rispetto a lunedì, conto salito a quota 75.901 unità, mentre c’è da rilevare un nuovo aumento di pazienti ricoverati negli ospedali: il bollettino coronavirus della Lombardia ha annotato 15 ricoverati in terapia intensiva (=) e 158 ricoverati negli altri reparti Covid (+5).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, l’assessore Giulio Gallera ha fatto il punto della situazione sulla campagna per le vaccinazioni influenzali. Il titolare del Welfare ha spiegato in una nota che la campagna prenderà il via il prossimo mese di ottobre, la Lombardia ha già provveduto all’acquisto di 2,4 milioni di vaccini, l’80% in più dello scorso anno. Gallera ha poi evidenziato: «Daremo la precedenza ai soggetti più fragili, agli over 65, alle categorie più a rischio, ai medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari, e ai bambini fino ai 6 anni offrendo loro gratuitamente i migliori prodotti acquisiti sul mercato mondiale e disponibili per l’avvio della campagna. In particolare per i bambini fino ai 6 anni avremo un nuovissimo vaccino spray che in altre parti del mondo viene utilizzato con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, fra gli altri, 800 mila vaccini tetravalenti e per i cittadini over 65 più fragili oltre 150 mila dosi di una tipologia di vaccino ad alta protezione».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 25 AGOSTO





