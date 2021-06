Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 giugno/ Solo 360 ricoveri in regione

Come ogni sabato anche oggi, 26 giugno 2021, andremo ad analizzare il bollettino coronavirus della regione Lombardia. Il report quotidiano sulla pandemia di covid è atteso indicativamente attorno alle ore 17:30 di questa sera, comunicato che conterrà tutti gli ultimi aggiornamenti sui vari indicatori come i contagi emersi, le vittime, la situazione negli ospedali e il tasso di positività.

Quella di oggi sarà una giornata importante in quanto, dopo la cabina di regia di ieri verrà ufficializzata la permanenza della Lombardia in zona bianca, una conferma derivante dagli ottimi numeri, così come evidenziato anche dal bollettino di ieri quando i contagi emersi sono stati solamente 134 su 33.328 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Bene anche il numero relativo alle vittime da covid, ieri 2, per un totale comunque altissimo, leggasi 33.767 morti da covid da febbraio ad oggi. Infine, a livello ospedaliero, si segnalano 63 pazienti in terapia intensiva (dato in calo di 2 unità), e altri 298 in degenza normale, numero quest’ultimo decresciuto di 23 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 GIUGNO: IL COMMENTO DI FONTANA SUI VACCINI

La Lombardia vivrà così un’altra settimana in zona bianca, con la speranza che la colorazione continui ancora a lungo, ma intanto il governatore Attilio Fontana (qui le dichiarazioni complete), si è detto preoccupato per via dei pochi vaccini che starebbero giungendo in regione. Dopo lo stop alla seconda dose di AstraZeneca agli under 60 si è dovuto riorganizzare l’intero processo di somministrazione, e a riguardo il presidente lombardo ha spiegato: “Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni – le sue parole riprese dall’agenzia Ansa, parlando all’assemblea dell’Anci Lombarda – purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente”. La Lombardia contava di raggiungere l’immunità di gregge, proseguendo di questo passo, proprio durante il mese di luglio, ma il traguardo sembra destinato ad essere prorogato.

