Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 luglio/ 85% nuovi contagi non è vaccinato

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 26 luglio 2021, confermerà quasi sicuramente la tendenza degli ultimi giorni, con la curva che è tornata a crescere dopo mesi di decremento. I dati lombardi restano comunque tutto sommato positivi, tenendo conto che ieri i contagi emersi sono stati 461 su 28.092 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Si è inoltre registrato un decesso per covid, per un totale di 33.816 morti dal 20 febbraio 2020 ad oggi. In merito alla situazione ospedaliera, invece, i ricoveri sono diminuiti in degenza normale, passando dai 153 di sabato ai 150 di domenica, mentre in terapia intensiva c’è stato l’aumento di un paziente, da 26 a 27, per dei numeri che di conseguenza restano positivi, soprattutto vedendo la tendenza nazionale.

Ricevette 6 dosi di Pfizer “Anticorpi 60 volte superiori”/ “Nessuno mi da Green pass”

Infine, per quanto riguarda la distribuzione dei pazienti covid, 128 sono i casi registrati in provincia di Milano, con altri 61 in quel di Monza e Brianza, e quindi 37 a Bergamo. La Lombardia sembra quindi reggere, almeno per ora, l’impatto della variante Delta, ed è merito in particolare dei numeri della campagna di vaccinazione, che ha subito un ulteriore boost nelle scorse ore dopo l’annuncio del green pass obbligatorio per numerose realtà.

Figliuolo: “Dobbiamo vaccinare i ragazzini”/ “A breve tamponi a prezzi calmierati”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 LUGLIO, LE PAROLE DI LETIZIA MORATTI

A riguardo la vicepresidente lombarda, nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha annunciato un rafforzamento di slot liberi per il prossimo periodo, alla luce anche dei pochi posti disponibili registrati nelle scorse settimane: «Di senso civico e voglia di sicurezza per un’estate serena – sono le parole dell’ex Ministra – dal 29 luglio al 14 agosto ci sarà un rafforzamento dell’offerta per rispondere velocemente alla domanda dei cittadini».

Aggiornati anche i numeri riguardanti la campagna vaccinale: «le somministrazioni totali sono a quota 11.553.628, i vaccinati con una dose 6.737.088, con due 5.264.734, ovvero il 58% della popolazione». Attualmente l’85% dei nuovi positivi non è protetto.

Bollettino vaccini covid oggi 26 luglio/ Superata quota 30 milioni di immunizzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA