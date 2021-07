Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 25 luglio: 0 morti e solo 26 terapie intensive

La variante Delta fa crescere i contagi giornalieri ma grazie alla schermatura dei vaccini – la Lombardia è la regione con maggior numero di vaccinati anche in termini percentuali – l’effetto su vittime e ospedalizzazioni non è ancora emergenziale: il bollettino coronavirus sulla Lombardia ieri vedeva ad esempio un aumento di 574 nuovi contagi su 40.206 tamponi processati, con un tasso di positività in discesa all’1,4%, ma con zero vittime (33.815 da inizio pandemia) e numeri contenuti sugli ospedali.

Coronavirus Italia, bollettino Ministero Salute/ 25 luglio: +5k contagi, 172 terapie

Al momento sono 7.958 i lombardi ancora contagiati dal COVID-19, con 153 ricoverati in reparti ordinari (+11) e solo 26 terapie intensive occupate, in calo (0 ingressi giornalieri). A livello di diffusione del contagio da variante Delta, le singole provincie vedevano ieri – in attesa del nuovo bollettino in arrivo come sempre oggi pomeriggio attorno alle ore 17 con i dati del Ministero della Salute – 193 casi in Milano, 89 a Varese, 51 Monza, 47 Como, 37 Brescia, 32 Bergamo, 27 Pavia, 25 Mantova, 18 Cremona, Lodi–Lecco 8, Sondrio 5.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 LUGLIO/ 574 nuovi casi e nessun morto

CORONAVIRUS LOMBARDIA: BOOM VACCINI

Dopo l’introduzione del Green Pass “obbligatorio” per diverse attività fuori dalla propria abitazione, l’effetto di nuove prenotazioni sui vaccini si è fatto sentire: già la Lombardia era la regione più avanti nella campagna vaccinale ma nelle ultime 48 ore dopo il Decreto Covid approvato il dato è in ulteriore crescita. «Superata la soglia degli 11 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid», scrive su Facebook la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Secondo la responsabile del Welfare lombardo, «Abbiamo toccato quota 11.458.005 somministrazioni con un incremento giornaliero di 95.334 iniezioni e una percentuale del 97,17% rispetto al ‘consegnato». Continua poi l’iniziativa per gli over 60 di potersi recare nei centri vaccinali senza alcuna prenotazione: non solo, sottolinea Moratti sui social «data la disponibilità di vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson, sono in corso iniziative sul territorio, su impulso delle Ats, con il coinvolgimento attivo dei sindaci e dei Medici di medicina generale, per aumentare l’adesione da parte dei cittadini over 60 non ancora vaccinati».

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS MIN SALUTE 24 LUGLIO/ 5140 casi e 5 morti, 21 ingressi in T.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA