Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 27 agosto: nuovo incremento di contagi

Ieri è stato il terzo giorno di fila senza nuovi decessi per coronavirus in Lombardia, ma il bollettino diffuso dalla Regione ha segnalato un importante aumento di casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati annotati +269 contagiati su 16.561 tamponi effettuati, di cui 20 debolmente positivi e 9 individuati a seguito di test sierologici. La provincia di Milano ha registrato +102 infettati, di cui +66 Milano città, mentre la provincia di Brescia ha rilevato +73 contagiati. Il conto dei pazienti guariti-dimessi si avvicina a quota 76 mila, ieri +87, mentre c’è un lieve aumento di ricoverati negli ospedali della Lombardia: +2 pazienti in terapia intensiva (17), stabile il dato dei pazienti negli altri reparti Covid (158). Il totale dei decessi per Covid-19 fermo a quota 16.857 vittime.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha registrato dunque un importante aumento di casi positivi, che però va legato all’elevato numero di tamponi effettuati. L’assessore Giulio Gallera ha tenuto a precisare che due contagi su tre sono determinati da rientri in Regione dall’estero. Il titolare del Welfare ha poi spiegato: «Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Prosegue intanto l’attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l’orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859». Da segnalare la sospensione degli allenamenti dell’Olimpia Milano per un caso sospetto, la notizia è stata fornita dallo stesso club di pallacanestro: «Il soggetto è asintomatico ed è stato isolato immediatamente. Tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ad ulteriore tampone».

DATI 26 AGOSTO





