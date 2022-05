Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 maggio/ -61 ricoveri, positività 8.6%

E’ giunto il momento come ogni mattina di fare il punto sulla situazione covid in Lombardia, con il bollettino coronavirus dedicato, precisamente quello aggiornato ad oggi, venerdì 27 maggio 2022. Si sta per concludere l’ennesima settimana serena in regione, e il peggio sembrerebbe decisamente alle spalle. Fino a quanto durerà questa situazione di tranquillità nessuno può dirlo, in ogni caso, per il momento il covid non sta registrando segnali di preoccupazione, e lo si capisce chiaramente dal numero di contagiati comunicato dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, un totale di 2.742 a fronte di 31.778 tamponi, fra antigenici rapidi e molecolari.

Il tasso di positività si conferma stabile o tendente a calare, ieri pari all’8.6 per cento, mentre, il dato relativo alle vittime ha segnato ieri quota 27 decessi, per un totale di morti da covid in Lombardia pari a 40.480. Infine, in merito alla situazione ospedaliera, nei nosocomi regionali vi sono al momento 32 pazienti in terapia intensiva e altri 720 in area non critica, per un totale variato rispetto all’ultima comunicazione di -2 e -59.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 MAGGIO: IL RITORNO ALLA NORMALITA’ DEI VOLI

Come vi scriviamo spesso e volentieri, sono diversi i segnali di un ritorno alla normalità in Lombardia, dopo due anni e mezzo di pandemia, e conferma la si è avuta anche dai voli internazionali in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Milano-Malpensa, tornati quasi ai livelli pre-covid. A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, che come si legge su travelnostop.com vede un “graduale ritorno anche dei voli intercontinentali, maggiormente penalizzati dalla pandemia nello scalo internazionale di Malpensa”, le parole in occasione dell’inaugurazione del primo volo fisso diretto per Montreal dall’Italia servito da Air Canada.

“In questo momento di regressione del Covid – ha aggiunto Brunini – che speriamo sia duratura, nonostante diverse difficoltà da affrontare stiamo lavorando per tornare ai livelli pre-Covid. I segnali al momento, sono confortanti almeno per il Nord America dove recuperiamo circa l’80% dei voli e il 78% dei posti offerti e speriamo in un miglioramento del load factor rispetto alla fase più critica della pandemia”.











