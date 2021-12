Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 dicembre/ Positività 11.4%, +107 ricoveri

Siamo in attesa di scoprire il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 28 dicembre 2021. La regione ha iniziato ieri una nuova settimana in zona bianca, ma i cittadini lombardi si domandano se sarà l’ultima con la colorazione più tenue o meno. Anche in caso di risposta negativa, comunque, cambierà poco, visto che fra 48 ore entreranno in vigore le nuove misure di restrizione che prevedono, fra le altre, anche l’obbligo di mascherina all’aperto, di conseguenza zona bianca e zona gialla si equipareranno. In attesa di capire come evolverà la situazione, rivediamo brevemente il bollettino di ieri della Lombardia, quando i contagi sono stati 5.065 su un totale di 44.221 tamponi processati.

L’indice di positività si mantiene sui livelli degli ultimi giorni, leggasi 11.4 per cento, mentre negli ospedali si è registrata una doppia crescita, a cominciare dalle terapie intensive, dove il dato è aumentato di 7 unità (totale 187), con l’aggiunta di altre 100 persone in più in degenza ordinaria (computo aggiornato 1.539). Infine il dato più triste, quello dei morti da covid, ieri altri 12 per un totale da inizio pandemia pari a 34.952.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 DICEMBRE: IN UN ANNO 19 MLN DI SOMMINISTRAZIONI

Era un anno fa, il 27 dicembre 2020, quando scattava la campagna di vaccinazione di massa in Italia, Lombardia compresa. Una giornata che il governatore lombardo, Attilio Fontana, inaugurava così: «Oggi è una giornata fondamentale. Si parte per un percorso ancora abbastanza lungo che porterà alla normalità. Verso la riacquisizione delle nostre libertà che abbiamo dovuto sacrificare. Non è però un ‘liberi tutti’».

Dopo un avvio difficoltoso, così come in tutte le regioni d’Italia, sia per via di mancanza di dosi sia per qualche difficoltà organizzativa, con il passare delle settimane la Lombardia è tornata ad essere la locomotiva della penisola, divenendo di fatto una macchina perfetta. E i dati parlano chiaro, visto che in un anno più di 19 milioni di somministrazioni sono state effettuate in Lombardia, coprendo ben l’88 per cento della popolazione vaccinabile over 12 (per i più piccoli le somministrazioni sono iniziate il 16 dicembre), e divenendo così la regione che meglio si è mossa in questo periodo di pandemia.

