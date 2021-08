Bollettino Coronavirus Lombardia dati 29 agosto/ 373 ricoverati, positività all’1,2%

Si rinnova l’appuntamento giornaliero, ormai tappa fissa e obbligata, con il bollettino Coronavirus Lombardia, che anche nella giornata di oggi, domenica 29 agosto 2021, per mezzo dei dati diffusi dalla Regione, permetterà di fotografare dall’alto la situazione pandemica attualmente in sviluppo sul territorio, con particolare riferimento alla quantificazione dei nuovi casi riscontrati e alla pressione esercitata dai degenti ospedalieri sul tessuto nosocomiale, già messo a durissima prova in occasione delle ondate antecedenti.

Le statistiche di ieri parlano di 540 nuovi casi di Covid-19 rilevati su 43.598 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lieve flessione per quanto concerne, invece, il tasso di positività, che venerdì aveva toccato l’1,6%, attestandosi ora a quota 1,2%. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 42 i posti letto occupati, in diminuzione di 2 unità rispetto a due giorni fa. Dinamica del tutto analoga per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari: i pazienti ospitati nelle strutture sanitarie lombarde per aver contratto il virus sono 331. Capitolo vittime: sono stati 8 i nuovi decessi registrati, che hanno portato a quota 33.909 i morti in Lombardia da febbraio 2020.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: BARISTA POSITIVO SEDUTO FUORI DAL SUO BAR

In attesa di conoscere i nuovi dati che compongono il bollettino Coronavirus Lombardia odierno, riportiamo una vicenda segnalata dai colleghi dell’agenzia stampa ANSA. Gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia sono intervenuti presso un locale del centro storico cittadino in quanto il barista, titolare dell’attività, sebbene fosse positivo al virus e abbia confermato egli stesso il suo stato di salute ai poliziotti, si è seduto all’esterno dell’attività. Il 48enne, inevitabilmente, è stato denunciato per inosservanza delle norme epidemiologiche.

A chiamare le forze dell’ordine è stato un privato cittadino, il quale ha composto il 112 sul proprio telefono e ha richiesto l’intervento della pattuglia per via della presenza di un soggetto infetto in pubblico. Durante l’accertamento, i poliziotti hanno anche identificato coloro con cui il barista è entrato in contatto. Per il locale è stata disposta una chiusura di cinque giorni.



