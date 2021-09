Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 settembre/ +11 ricoveri, positività 0.9%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 28 settembre 2021, verrà comunicato questa sera indicativamente dopo le ore 17:00, e sarà quasi sicuramente un altro report positivo. Così come emerso nella giornata di ieri, c’è una continua decrescita dei nuovi contagi in Italia, Lombardia compresa, e ieri sono stati solamente 136 i nuovi positivi comunicati dalla Regione, seppur a fronte di pochi tamponi processati, 14.562.

New York, medici no vax licenziati in tronco/ “Sostituiti da Guardia Nazionale”

Di conseguenza, come da copione al lunedì, si è avuto un rialzo del tasso di positività, passato dallo 0.5% di domenica allo 0.9%, mentre negli ospedali si registra un paziente in più nelle terapie intensive lombarde, per un totale di 62 allettati per covid, e altri 10 in più invece in degenza ordinaria, per un computo aggiornato pari a 389 allettati. A livello di decessi si segnalano 4 morti (totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia, pari a 34.026), infine, per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 64 nuovi contagi, quindi 12 a Sondrio e 11 a Bergamo.

Covid e bambini, il pediatra Zuccotti/ “Tampone in caso dei classici sintomi, ma..."

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 SETTEMBRE: LE PAROLE DELLA MORATTI

Numeri positivi grazie anche ad una campagna di vaccinazione che in Lombardia si sta mantenendo su livelli record, così come annunciato ieri dalla vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare.

“Questa settimana Milano ha superato il milione di cittadini vaccinati – ha spiegato attraverso il proprio profilo Facebook personale, dopo aver presenziato al progetto “Nuove Guglie Carlo Tognoli”, premio dedicato alle tesi di laurea sul futuro di Milano promosso dal Centro Studi Grande Milano. – l’83% della platea vaccinabile. Sono poco più di 200mila i milanesi che ancora mancano all’appello”. Quindi l’ex sindaca di Milano ha aggiunto e concluso: “Il futuro è nelle mani di questi giovani e solo affidandoci alla loro voglia di innovazione, alla loro competenza e alla loro preparazione, la nostra amata Milano sarà in grado di realizzare un nuovo Rinascimento”.

Oms, nuova indagine a Wuhan su origini covid/ Team inedito per fare chiarezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA