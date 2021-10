Bollettino Coronavirus Lombardia dati 3 ottobre/ Prenotazioni 3a dose over 80 al via

Si rinnova anche oggi, domenica 3 ottobre 2021, l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, utile a fare il punto della situazione circa l’andamento della pandemia sul territorio regionale grazie ai dati diffusi dal Ministero della Salute, che, ricordiamo, nei fine settimana “sostituisce” il Pirellone nella comunicazione delle statistiche connesse al virus SARS-CoV-2. Anche in data odierna, pertanto, scopriremo i numeri inerenti ai nuovi contagi rilevati e, soprattutto, alla pressione esercitata sul tessuto ospedaliero.

Riavvolgendo il nastro temporale di 24 ore circa, dal bollettino lombardo di ieri scopriamo che sono stati registrati 361 casi inediti di positività al virus, su oltre 66mila tamponi processati. Purtroppo, è stata segnalata un’altra vittima del Coronavirus, che ha fatto salire il totale dei decessi a quota 34.050. Per quanto concerne il bilancio dei dimessi e dei guariti, esso contempla 840.585 persone. Sono inoltre stati quattro i ricoverati in terapia intensiva (54 i posti letto attualmente occupati in regione), con una diminuzione di sette degenti negli altri reparti Covid (365).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 OTTOBRE: AL VIA OGGI LE PRENOTAZIONI PER LA TERZA DOSE DI VACCINO PER GLI OVER 80

Mentre attendiamo di scoprire il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, ricordiamo che proprio in queste ore prendono il via le prenotazioni per la terza dose di vaccino, rivolte ai circa 710mila cittadini lombardi over 80 (compresi coloro che sono nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario. La comunicazione è pervenuta nei giorni scorsi dalla direzione Welfare di Regione Lombardia, che ha spiegato che per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma dedicata e cliccare sul pulsante ‘Terza dose – Cittadini con età maggiore di 80 anni’.

Inoltre, come riportato dalla Regione e dalle principali agenzie di stampa nazionali, non ultima l’ANSA, per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dall’inoculazione della seconda dose di siero anti-Covid. Le somministrazioni prenderanno il via lunedì 4 ottobre presso 55 centri vaccinali, disseminati su tutto il territorio lombardo. Sempre entro il mese di ottobre partiranno anche le terze dosi nei presidi residenziali per anziani e nelle farmacie.



