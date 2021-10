Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 ottobre/ -11 ricoveri, positività 0.7%

Spazio al nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 2 ottobre 2021. Ancora una volta la settimana che si chiude ha fotografato una situazione positiva in regione, di conseguenza è stata certificata un’altra settimana in zona bianca. Numeri quindi ancora ottimi, così come testimoniato dal bollettino comunicato ieri, quando i nuovi contagi sono stati 381 a fronte di 53.285 test anti covid processati, sia molecolari quanto antigenici. Il tasso di positività è stato pari allo 0.7%, in linea con quello degli scorsi giorni, mentre a livello di decessi per covid si segnalano 8 morti, per un computo aggiornato da inizio pandemia, lo scorso 20 febbraio 2020, pari a 34-049 vittime.

La situazione ospedaliera non desta preoccupazione visto che i ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva, sono in totale 54, in diminuzione di 3 unità, mentre nelle aree di degenza ordinaria dei nosocomi lombardi si segnalano al momento 372 pazienti allettati, in decrescita di 8 casi. Infine, per quanto riguarda la situazione provinciale, Milano ha comunicato ieri 112 nuovi casi di positività, compresa città e zone limitrofe, mentre a Varese sono stati scoperti 60 casi, e a Brescia altri 53.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 OTTOBRE: LE PAROLE DELLA MORATTI E DI PREGLIASCO

Lombardia ancora in una fase positiva della pandemia, nonostante le scuole abbiano riaperto in massa, così come tutte le attività lavorative. Merito di una campagna di vaccinazione di massa superlativa, così come confermato dai numeri esternati nella giornata di ieri dalla vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, assessora al welfare: “Otto milioni i lombardi che hanno detto sì alla vaccinazione – le sue parole riportate ieri dall’edizione online de Il Giorno – ovvero l’80% di tutta la popolazione. Domani si superano 15 milioni di dosi somministrate. Mancano 70mila nuove adesioni per raggiungere la vetta del 90% della popolazione vaccinabile”.

L’obiettivo, ha spiegato Letizia Moratti, è quello di vivere “un autunno più sereno”. Sulla pandemia è intervenuto anche Pregliasco, membro della task force anti covid della Lombardia, che ha comunque invitato alla prudenza nonostante i numeri siano buoni: “la pandemia è un sasso nello stagno che non scompare improvvisamente ma gradualmente scema, e a fronte di questo dobbiamo essere ancora molto prudenti perché il lavoro in presenza si somma alle scuole aperte, alla ripresa di tutte le attività; in sostanza ad un potenziale colpo di coda dell’epidemia”.



