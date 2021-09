Bollettino Coronavirus Lombardia dati 3 settembre/ 398 persone ricoverate in ospedale

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, che anche oggi, venerdì 3 settembre 2021, per mezzo dei dati che saranno forniti nel pomeriggio odierno dalla Regione, consentirà di disporre di una fotografia aggiornata circa i nuovi contagi rilevati e la pressione sul tessuto nosocomiale del territorio, già messo a dura prova dalle precedenti ondate Covid. Ora, il pericolo principale è connesso alle varianti, in particolare a quella Delta, che rischia di colpire severamente in autunno i non vaccinati.

Analizzando il b0llettino di ieri, il tasso di positività in Lombardia si è attestato all’1,3%, con 656 nuovi casi positivi emersi, a fronte di 47.930 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Dall’inizio della pandemia, in particolare, i casi riscontrati dall’avvento della pandemia ad oggi sono stati 871.038. Per quanto riguarda i decessi, (33.927 in totale), ne sono stati registrati 4 nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 11.118 persone attualmente positive in Regione, di cui 10.720 in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 348 (-11 nel saldo tra ingressi e uscite), mentre i malati in terapia intensiva sono 50, a fronte di 4 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI: “SIAMO IN ZONA MEDAGLIA”

In attesa di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo le parole di Letizia Moratti, assessore al Welfare, rilasciate ai microfoni di Telelombardia. “Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati: la notizia è questa e questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi. Con soddisfazione dico che 7,6 milioni di lombardi sono vaccinati, pari all’85% della platea sopra i 12 anni. Di questi, l’88% con due dosi, il 99% con la prima. Siamo la prima regione in Italia grazie a un lavoro straordinario. Siamo tra i primi al mondo, siamo in zona medaglia”.

Moratti ha sottolineato quanto sia stata buona la risposta ottenuta da parte dei giovanissimi, pari al 73% dei giovani tra i 12 e i 19 anni. L’idea di ripartire a scuola in sicurezza ha convinto i genitori: “Una risposta eccellente l’abbiamo avuta anche dai 20enni, con l’87%: si sono resi conto che per muoversi la vaccinazione è il mezzo più sicuro. Le fasce più critiche sono i 30enni e 40enni. Abbiamo previsto un progetto con Confindustria Lombardia per incentivarli attraverso l’estensione dei vaccini dagli hub alle aziende”.



