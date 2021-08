Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 agosto/ Positività 1.2%, +4 ricoveri

E’ giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello con tutti i dati di oggi, lunedì 30 agosto 2021. La situazione, come vi ripetiamo ormai da un paio di mesi, continua ad essere tutto sommato promettente in quella che resta la regione più falcidiata dal covid, visto che i contagi non hanno mai raggiunto livelli preoccupanti fino ad oggi, ne tanto meno i ricoveri. Il bollettino di ieri, a conferma di ciò, segnava 447 nuovi contagiati sua 34.590 tamponi processati, per un tasso di positività in leggera discesa, all’1.2%, ben al di sotto rispetto alla media nazionale.

Cinque le vittime per covid per un totale di 33.914 decessi da inizio pandemia mentre nei ricoveri si registra un più quattro totale, di cui 3 in terapia intensiva (computo aggiornato pari a 45 allettati), e uno in area medica, dove al momento vi sono 332 persone. Infine, a livello provinciale, si segnalano 111 nuovi positivi a Milano e zone limitrofe, quindi altri 75 a Brescia e 41 in quel di Monza e Brianza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 AGOSTO, IL PUNTO SULLA SCUOLA IN REGIONE

Intanto si avvicina l’inizio dell’anno scolastico che in Lombardia scatterà esattamente fra due settimane. A riguardo l’assessorato al welfare ha fatto sapere nella giornata di ieri che il personale scolastico si è vaccinato all’86%. “I giorni che ci separano dall’inizio della scuola – sono le parole della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti – devono essere utilizzate da personale scolastico e ragazzi per vaccinarsi. Poter iniziare così l’anno che si apre con maggiore serenità per loro e per gli altri”.

“La scuola è un pilastro fondamentale della nostra società – ha aggiunto la Moratti – e dare finalmente continuità alla didattica in presenza costituisce un obiettivo comune per ragazzi, famiglie e istituzioni. Bisogna superare reticenze e timori infondati e guardare con fiducia a un futuro che, grazie alla prevenzione e alla protezione offerta dal vaccino, potrà essere più sereno. Scuola in presenza significa anche consentire agli studenti di riavviare importanti rapporti di socialità e ai genitori di dedicarsi al loro impegno lavorativo”.



