Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 dicembre/ Positività schizza al 15.5%

Facciamo il punto sulla regione Lombardia e la pandemia di covid, con il nuovo bollettino coronavirus di oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Quando mancano ormai solo 24 ore alla chiusura dell’anno solare, i contagi non accennano ad arrestarsi, e lo si è capito anche dai dati comunicati dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 32.696 sul 209.685 tamponi processati sia antigenici quanto rapidi. Il tasso di positività è ormai stabile su livelli molto alti, e i numeri ottimi di qualche settimana fa sono solamente un lontano ricordo in quanto l’incidenza dei positivi è stata ieri pari al 15.5 per cento, in aumento rispetto al 12.8 per cento di martedì.

Nel contempo non si arresta la scia di morte causata dal covid, visto che ieri i decessi sono stati 28, per un totale da inizio pandemia pari a 35.008. Negli ospedali si registra un aumento di ricoverati per covid, a cominciare dall’area medica, dove il dato è cresciuto di 133 allettati, portandosi a quota 1.831 mentre in terapia intensiva il dato è decresciuto di due unità (totale aggiornato pari a 191). Infine uno sguardo a Milano e provincia dove i contagiati sono stati 13.650.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 DICEMBRE: IL COMMENTO DI BERTOLASO

I numeri stanno peggiorando in Lombardia, e come anticipato dal governatore Fontana, quasi sicuramente la regione entrerà in zona gialla dalla prossima settimana. La cosa importante, però, è che gli ospedali non sono per il momento sotto pressione, come spiegato ieri ai microfoni del Corriere della Sera da parte di Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale regionale: “Evitiamo di farci travolgere dai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamo oggi del virus. Stiamo attenti anche a come comunichiamo. Chi vive in prima linea, negli ospedali, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa”.

L’ex capo della Protezione Civile ha aggiunto: “Omicron è più contagiosa e questo spiega un numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano rendono gestibile il contagio e anche la malattia tra coloro che hanno completato le tre dosi. La chiave sta qui. Accelerare sempre di più sulla campagna vaccinale. In Lombardia siamo quasi al 60 per cento di terze dosi, dobbiamo accelerare ancora”.



