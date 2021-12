Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 dicembre/ Positività 12.8%, + 6 in T.I.

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. Quando mancano solo 48 ore all’arrivo del nuovo anno, i contagi non danno segnali di cedimento, e anche il bollettino di ieri ha fatto registrare numeri altissimi in regione. I contagiati totali sono stati 28.795 a fronte di un numero di tamponi, fra antigenici e molecolari, pari a 224.557. L’incidenza dei positivi sui test effettuati, il cosiddetto tasso di positività, è stato pari al 12.8 per cento, mentre il numero di decessi da covid è stato ieri pari a 28, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 34.980 morti per coronavirus.

Negli ospedali lombardi al momento troviamo 193 casi di positività in terapia intensiva, dato in aumento di 6 unità, e altri 159 in area medica, per un totale pari a 1.698. Infine, per quanto riguarda le province lombarde con più casi, Milano si conferma ovviamente quella che ha registrato più contagi, leggasi 4.671, seguita da Monza a quota 3.084, con altri 2.238 casi di positività a Brescia

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 DICEMBRE: IL COMMENTO DEL PROF PREGLIASCO

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, associato di Igiene Generale e Applicata dell’Università degli Studi di Milano e membro del Cts lombardo anti covid, che parlando della possibilità di una quarantena ridotta per i vaccinati, ha spiegato: “Se da un lato è vero che le indicazioni del mondo scientifico erano ‘se hai un parente fragile, prima di Natale fai un tampone’ – le parole ai microfoni del quotidiano Il Giornale rilasciate ieri – si sono tradotte in uso esagerato del ricorso al test con il risultato che i meccanismi di tracciamento sono andati in crisi e la situazione sta diventando allarmante”.

Pregliasco ha parlato anche della variante Omicron spiegando che “i vaccinati stanno sostanzialmente bene, se si contagiano sono asintomatici, ma il rischio con questi positivi è che ci troveremo a breve tutti in quarantena. Per i vaccinati però si potrebbero modificare le regole dell’isolamento, eliminando il tampone di fine quarantena per esempio”.



