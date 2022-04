Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 aprile/ Positività 12.1%, +7 ricoverati

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 4 aprile 2022, gli aggiornamenti sulla pandemia di covid in merito ai nuovi contagi, gli ospedalizzati e il dato più triste, quello dei decessi. Inizia oggi una nuova settimana per la regione, che si spera possa continuare sulla falsa riga delle precedenti, di conseguenza, con contagi contenuti e ospedalizzati in ribasso. Il trend positivo lo si è potuto appurare anche nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, domenica 3 aprile, quando i nuovo infetti sono stati in totale 6.371 su 52.432 tamponi analizzati sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 aprile/ +64 ricoverati, positività 14.7%

Il tasso di positività si conferma al di sopra del 10 per cento ma comunque più basso della media nazionale, precisamente pari al 12.1 per cento, mentre in merito al numero dei decessi per covid, ieri la regione ne ha registrati altri 35, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 39.315. Infine la situazione negli ospedali lombardi, dove troviamo ad oggi 44 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in crescita di 4 unità, e altri 1.081 in area medica, dato cresciuto di 3 pazienti rispetto al precedente report.

Covid e diabete, rischio aumenta fino al 40%/ Studio: "Impatto può essere devastante"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 APRILE: I NUMERI DELLE PROVINCE

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri, domenica 3 aprile 2022, ha comunicato come sempre anche i dati relativi alle provincie lombarde, con tutti i vari contagi. Come al solito, e come è ovvio che sia, Milano e provincia hanno registrato 2.153 nuovi contagi di coronavirus. Nella zona di Varese, invece, i casi di positività sono stati 532, mentre in quella di Monza e Brianza leggermente di più, precisamente 581.

A Bergamo i casi sono stati 394, quasi la metà rispetto a quelli registrati nel bresciano, dove sono stati 754. Proseguiamo quindi con la provincia di Como dove i casi registrati sono stati 387, mentre in quel di Sondrio, in montagna, i contagi sono stati 88. La provincia di Mantova ha registrato 349 nuovi contagi di covid, mentre a Lecco sono stati 267 con altri 226 in provincia di Cremona. Chiudiamo con i dati relativi alla provincia di Lodi, leggasi 101 nuovi contagi, e quelli di Pavia, dove i casi di positività sono stati 315.

LOMBARDIA BOLLETTINO CORONAVIRUS 3 APRILE/ 35 morti, 6.371 casi, 44 terapie intensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA