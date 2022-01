Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 gennaio/ +3 in T.I., positività 19.9%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi 4 gennaio 2022, sarà comunicato entro la serata, indicativamente dopo le ore 17:00. La regione è tornata ufficialmente da ieri in zona gialla a causa del forte balzo dei contagi ma soprattutto dell’incremento dei ricoverati, che hanno superato il livello di guardia. E anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza negativa visto che i nuovi positivi sono stati in totale 13.421 su 67.449 tamponi elaborati nei vari laboratori regionali, con un tasso di positività pari al 19.9 per cento.

Negli ospedali al momento vi sono 219 persone ricoverate gravi, quelle in terapia intensiva, e dato in aumento di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altre 2.147 in area medica, dato quest’ultimo cresciuto invece di 85 unità. Infine, per quanto riguarda le province con più contagi, Milano ne ha contati 4.475, seguita da Brescia a quota 1.585, e infine la provincia di Monza e Brianza, con altri 1.376 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 GENNAIO: IL COMMENTO DI FONTANA

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana. Intervistato dai microfoni del quotidiano online BresciaOggi, il governatore lombardo ha fatto una sorta di sunto di quanto accaduto nell’ultimo anno, per poi volgere lo sguardo al 2022 iniziato da poche ore, con un carico di ottimismo.

“Per i giovani, il 2022 sarà l’anno della piena attuazione della nuova legge regionale costruita con loro – le sue parole – perché intendiamo riservare alle nuove generazioni tutta l’attenzione, gli strumenti e le risorse necessarie. Il nostro desiderio è che si sentano orgogliosi di essere lombardi”. E ancora: “Grazie al formidabile lavoro dai nostri medici, nella prima ondata abbiamo dato l’allarme a tutta la nazione e all’Occidente intero. Abbiamo isolato il primo caso, scoperto come trattare i pazienti, sollecitato i lockdown. Nella reazione alla pandemia Brescia è stata un modello da esportare”.

